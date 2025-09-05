    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Dax könnte sich mit leichtem Plus wieder 24.000 Punkten nähern

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht positiv, 0,24% höher bei 23.827 Punkten.
    • Fokus auf US-Arbeitsmarktbericht, Einfluss auf Fed-Zinsen.
    • Zinssenkung im September könnte um 0,50% steigen.
    DAX-FLASH - Dax könnte sich mit leichtem Plus wieder 24.000 Punkten nähern
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag mit einem leicht positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,24 Prozent höher auf 23.827 Punkte. Damit würde er nochmals einen kleinen Schritt hin zur 24.000-Punkte-Marke machen, nachdem er am Dienstag bis unter 23.500 Punkte abgerutscht war.

    Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen.

    Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management ist die Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole bereits im Markt, doch das "geldpolitische Menü" biete noch Auswahl. Seiner Einschätzung nach würde ein äußerst unschöner Bericht sogar eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte zulassen./tih/jha/





    dpa-AFX
