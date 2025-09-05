Trump: "substantielle" Zölle auf Halbleiterimporte – Apple bleibt verschont

Bei dem Abendessen im Weißen Haus, zu dem auch Apple-CEO Tim Cook, Meta-Gründer Mark Zuckerberg und Oracle-Chefin Safra Catz geladen waren, erläuterte Trump seine Pläne. "Wir werden Zölle auf Unternehmen erheben, die nicht in die USA kommen", sagte er. "Es wird ziemlich bald Zölle geben, vermutlich nicht ganz so hoch, aber schon substantielle Zölle", fügte er hinzu. Im vergangenen Monat hatte Trump angekündigt, einen Zoll von bis zu 100 Prozent auf Halbleiterimporte zu verhängen, während Unternehmen, die ihre Fertigung in die USA verlagern, von diesen Zöllen ausgenommen werden würden.

US-Präsident Donald Trump kündigte erneut an, bald "substantielle" Zölle auf Halbleiterimporte zu erheben – allerdings nicht auf Unternehmen wie Apple, die in den USA investieren. Bei einem Treffen mit führenden Tech-Vertretern im Rosengarten des Weißen Hauses betonte Trump laut CNBC, dass Unternehmen, die ihre Produktion in die Vereinigten Staaten verlagern, von den geplanten Zöllen ausgenommen wären.

Trump nahm dabei Bezug auf Apples Ankündigung, 100 Milliarden US-Dollar in die heimische Produktion zu investieren – aufbauend auf einem bereits im Februar verkündeten Plan über 500 Milliarden US-Dollar. Apple wäre demnach von den geplanten Zöllen ausgenommen, wie der Präsident während des Abendessens erklärte: "Tim Cook wird in einer ziemlich guten Lage sein, was die Zölle angeht."

Die USA arbeiten bereits seit Jahren daran, ihre Halbleiterlieferketten zurück ins Land zu holen. Seit 2020 haben führende Halbleiterunternehmen wie TSMC und Samsung Electronics Milliardenbeträge investiert, um Produktionsstätten in den USA aufzubauen. Diese Unternehmen dürften von den geplanten Zöllen verschont bleiben, wobei noch viele Details der Regelungen unklar sind. Trump sagte lediglich, dass Unternehmen, die in den USA bauen oder planen, in den USA zu bauen, keine Zölle zahlen müssten.

Das Abendessen bot den Tech-Führungskräften auch die Gelegenheit, Trump für seine unternehmensfreundliche Haltung zu loben, insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz. Tesla-CEO Elon Musk, der in der Vergangenheit mit Trump aneinandergeraten war, war nicht anwesend. Er erklärte jedoch in den sozialen Medien, er sei eingeladen worden, könne aber nicht teilnehmen und werde einen Vertreter schicken.

Vor dem Abendessen hielt First Lady Melania Trump eine Rede, in der sie die Bedeutung der künstlichen Intelligenz für die amerikanische Bildung und den Fortschritt hervorhob, dabei jedoch auch die Verantwortung beim Wachstum dieser Technologie anmahnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



