    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Freundlicher Wochenausklang erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht positiv, 0,24% höher erwartet.
    • US-Arbeitsmarktbericht beeinflusst Zinspolitik stark.
    • Asienmärkte profitieren von US-Aktien, Gewinne steigen.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Freundlicher Wochenausklang erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Freitag mit einem leicht positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,24 Prozent höher auf 23.827 Punkte. Damit würde er nochmals einen kleinen Schritt hin zur 24.000-Punkte-Marke machen, nachdem er am Dienstag bis unter 23.500 Punkte abgerutscht war. Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus am Nachmittag auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen.

    USA: - GEWINNE - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel. Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Akteinmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für gute Stimmung. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag prägt aber auch Zurückhaltung das Geschehen. Die Daten dürften auch für die Zinspolitik der US-Notenbank eine wichtige Rolle spielen. Am Markt wird Mitte September fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. In Tokio stieg der Nikkei 225 im späten Handel um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte ebenfalls um 0,6 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,8 Prozent.

    ^
    DAX 23.770,33 0,74%
    XDAX 23.816,78 0,91%
    EuroSTOXX 50 5.346,71 0,41%
    Stoxx50 4.572,74 0,53%

    DJIA 45.621,29 0,77%
    S&P 500 6.502,08 0,84%
    NASDAQ 100 23.633,01 0,93%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,66 0,08%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1668 0,16%
    USD/Yen 148,19 -0,20%
    Euro/Yen 172,91 -0,05%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 111.509 0,69%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 66,89 -0,10 USD WTI 63,34 -0,14 USD°

    /jha/




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
