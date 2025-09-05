Airbus bereit für Sprung

Nach einem frischen Rekordhoch bei 187,46 Euro versucht sich die Airbus-Aktie nun über die Vorgängerhochs von 186,94 Euro zu befreien und damit eine im Vorfeld aufgebaute inverse SKS-Formation erfolgreich aufzulösen. Bei einem Tagesschlusskurs über den Sommerhochs würde demnach rechnerisch eine Rallyefortsetzung auf 199,10 und darüber in den Bereich von 213,25 Euro möglich und könnte für ein unmittelbares Long-Engagement herhalten, nachdem die größere Hürde um 177,36 Euro zu Beginn des Sommers erfolgreich geknackt werden konnte. Durch den Einsatz des Turbo-Call-Optionsscheins WKN DU2CM3 ließe sich hierdurch eine überdurchschnittlich hohe Rendite erzielen. Mehr noch, die UBS hat laut Händlern Airbus auf "Buy" hochgestuft und sorgt für zusätzlichen Rückenwind. Dabei wurde das Kursziel auf rund 220,00 Euro angehoben. Ein Verbleib in der bisherigen Seitwärtsspanne bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei 177,88 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich wieder größere Abschläge anbahnen, zunächst in den Bereich um 170,00 Euro und darunter den EMA 200 bei 165,02 Euro. Dann aber würden Marktteilnehmer Gefahr laufen, ein Dreifachhoch im Bereich der aktuellen Rekordstände zu etablieren.

1. Long-Position über 187,00 Euro eröffnen , Stopp unter 182,50 Euro platzieren. Kursziel 213,25 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2CM3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 175,4152 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 175,4152 Euro akt. Kurs Basiswert: 186,88 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 213,24 Euro Hebel: 15,18 Kurschance: + 190 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8RQF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,37 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 200,3243 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 200,3243 Euro akt. Kurs Basiswert: 186,88 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

