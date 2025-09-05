Amazon will oben raus!

Am Donnerstag konnte Amazon auf den höchsten Stand seit Mitte August sowie ein Kursniveau von 234,89 US-Dollar zulegen und hat sich damit sichtlich dem bisherigen Sommerhoch aus Ende Juli von 236,53 US-Dollar angenähert. Eine Auflösung der Schiebephase der letzten Wochen dürfte aus technischer Sicht einen Lauf bis an das bisherige Rekordhoch bei 242,52 US-Dollar ermöglichen und erste Long-Positionen attraktiv gestalten. Ein Durchbruch über die bisherigen Jahreshochs könnte mittelfristig die Aktie sogar bis auf 283,04 US-Dollar weiter vorantreiben. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 216,31 US-Dollar ein mögliches Verkaufssignal, zunächst in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 209,89 US-Dollar, darunter auf glatt 200,00 US-Dollar. Dort träfe Amazon schließlich auf den seit 2021 bestehenden Aufwärtstrend.

1. Long-Position ab 264,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 230,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 242,52/283,04 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU17BH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 220,0191 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 220,0191 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 235,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 283,04 US-Dollar Hebel: 4,88 Kurschance: + 280 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9H6K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 252,3593 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 252,3593 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 235,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.