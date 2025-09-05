    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet
    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Braze Registered (A) +12,04 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Mobvista +9,57 % Dienstleistungen Nachrichten
    🥉 Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H) +7,95 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 JD Health International -3,50 % Gesundheitswesen Forum Nachrichten
    🟥 Phreesia -8,71 % Informationstechnologie Nachrichten
    🟥 Lululemon Athletica -16,34 % Textilindustrie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Long
    8,51€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,69€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 13,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Heidelberg Pharma Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 First Majestic Silver Corporation Rohstoffe Forum Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH Freizeit Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH 98 Freizeit Forum Nachrichten
    🥈 TeamViewer 49 Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 BYD 37 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Metaplanet 36 Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      TUI 25 Hotels/Tourismus Forum Nachrichten
      Atos 24 Informationstechnologie Forum Nachrichten




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.