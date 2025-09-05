Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Braze Registered (A)
|+12,04 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Mobvista
|+9,57 %
|Dienstleistungen
|🥉
|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|+7,95 %
|Rohstoffe
|🟥
|JD Health International
|-3,50 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Phreesia
|-8,71 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Lululemon Athletica
|-16,34 %
|Textilindustrie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Heidelberg Pharma
|Biotechnologie
|🥈
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|First Majestic Silver Corporation
|Rohstoffe
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|Freizeit
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH
|98
|Freizeit
|🥈
|TeamViewer
|49
|Informationstechnologie
|🥉
|BYD
|37
|Fahrzeugindustrie
|Metaplanet
|36
|Finanzdienstleistungen
|TUI
|25
|Hotels/Tourismus
|Atos
|24
|Informationstechnologie
