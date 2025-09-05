    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLululemon Athletica AktievorwärtsNachrichten zu Lululemon Athletica

    Anleger fassungslos

    Diese Kult-Sportmarke stürzt nach schwacher Prognose zweistellig ab

    Lululemon steckt in der Krise. Zölle, falsche Produktzyklen und Konsummüdigkeit drücken auf die Gewinne – die Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein.

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Unsplash

    Lululemon Athletica hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street nur teilweise erfüllt und den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich gesenkt. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 7 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber knapp die Prognosen. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,10 US-Dollar über den Erwartungen. Dennoch brach die Aktie nachbörslich um bis zu 16 Prozent ein, da die Jahresprognose unter Druck steht.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.


    Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz von 10,85 bis 11 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 12,77 bis 12,97 US-Dollar. Zuvor war man noch von bis zu 11,3 Milliarden Umsatz und einem Gewinn je Aktie von bis zu 14,78 US-Dollar ausgegangen. CFO Meghan Frank erklärte, dass höhere US-Zölle und die Aufhebung der sogenannten De-minimis-Ausnahme, durch die kleine Online-Lieferungen bisher zollfrei blieben, die Gewinne um rund 240 Millionen US-Dollar belasten werden.

    CEO Calvin McDonald räumte Fehler in der Produktstrategie ein: "Ich bin jetzt der Meinung, dass wir den Produktlebenszyklus in vielen unserer Kernkategorien, insbesondere im Bereich Lounge und Social, zu lange laufen lassen haben. Wir sind in unserem Freizeitangebot zu vorhersehbar geworden und haben Chancen verpasst, neue Trends zu setzen." Verbraucher zeigten "Müdigkeit" gegenüber Linien wie Softstreme, während die Nachfrage nach Funktionskleidung für Yoga, Laufen oder Golf stabil blieb.

    Um wieder Dynamik zu gewinnen, will Lululemon den Anteil neuer Modelle am Sortiment von derzeit 23 Prozent auf 35 Prozent erhöhen und mit Lieferanten enger zusammenarbeiten, um Entwicklungszeiten deutlich zu verkürzen. Der Konzern sieht sich zudem stärkerem Wettbewerb durch Marken wie Nike, Levi’s, Alo Yoga oder Vuori ausgesetzt.

    Im Quartal sank der Umsatz in Nord- und Südamerika um 4 Prozent, während das internationale Geschäft weiter zulegte. Die Bruttomarge ging um 1,1 Prozentpunkte auf 58,5 Prozent zurück, die operative Marge auf 20,7 Prozent. Netto erzielte Lululemon 370,9 Millionen US-Dollar Gewinn.

    Analysten reagierten kritisch: Jefferies warnte vor noch drastischeren Kürzungen bis zum Jahresende. Third-Bridge-Analystin Natasha Nair betonte, Lululemon müsse das Gleichgewicht zwischen Innovation und Bestsellern finden: "Wenn das Unternehmen zu viele neue Produkte auf den Markt bringt, läuft es Gefahr, wie eine Modemarke zu wirken, die am Ende massive Rabatte gewährt. Wenn es sich zu sehr auf seine Bestseller konzentriert, könnten die Kunden das Interesse verlieren."

    Mit einem Kursverlust von über 45 Prozent seit Jahresbeginn steht Lululemon vor der Herausforderung, zwischen Zolldruck, Preiskampf und schwacher US-Nachfrage seinen Markenwert zu verteidigen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
