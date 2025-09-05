Sylvox präsentiert auf der IFA 2025 Outdoor-QLED-Fernseher mit ultrahellen Displays

Berlin (ots/PRNewswire) - Die nächste Generation der hochmodernen wasserfesten

Produktreihen für Kino, Sport und Gaming sowie ein neuer mobiler Multimedia-Hub

stehen im Mittelpunkt der IFA in Berlin.



Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Sylvox drei neue Produktreihen vor, die

Outdoor-Entertainment auf ein neues Niveau heben: die Cinema-Serie mit Helio

QLED-Technologie, die Gaming-Serie mit 120 Hz für Sport- und Gaming-Fans sowie

die mobile Rolling-Serie. Damit erweitert Sylvox sein Outdoor-TV- Portfolio an

wetterfesten TV-Lösungen, die auch unter schwierigen Licht- und

Wetterbedingungen brillieren.







Witterungseinflüssen und Haltbarkeit im Außenbereich zu kämpfen haben, nutzt

Sylvox über 15 Jahre Erfahrung in der Display-Technologie und kombiniert

robuste, IP55-zertifizierte Designs mit innovativer Bildtechnologie. Damit

bringt Sylvox hochklassige Premium-Unterhaltung ganzjährig in den Außenbereich -

von Filmnächten im Garten bis zu Public Viewings zu Sport-Events auf der

Terrasse. So wird Outdoor-Entertainment das ganze Jahr über erlebbar.



Neue Produktreihen auf der IFA erlebbar



Im Fokus stehen die Serien "Cinema" und "Gaming", die Filme, Sport und Gaming in

Außenbereichen wie Garten, Terrasse oder Balkon erlebbar machen. Ergänzend dazu

bringt die Rolling-Serie einen vielseitigen, flexiblen und mobilen Mediengenuss

für den Innenbereich.



Nach dem jüngsten Marken-Update unterstreicht der IFA-Auftritt von Sylvox die

neue Vision des Unternehmens: innovative Outdoor-Entertainment-Lösungen, die

gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden bereichern.



Cinema-Serie: Allwettertaugliche Kinoqualität



Die neuen Modelle der Cinema-Serie verfügen über die einzigartige Helio

QLED-Display-Technologie, die eine unübertroffene Helligkeit von 2.000 bis 5.000

Nits bietet und damit den Marktdurchschnitt für Outdoor-Fernseher (800-1.500

Nits) übertrifft. 4K-Ultra-HD-Auflösung, Dolby Vision HDR-Unterstützung und

Quantum Dot-Technologie sorgen für tiefere Schwarztöne, höheren Kontrast,

lebendige Farben und außergewöhnliche Bildqualität.



Durch die IP55 Zertifizierung ist die Allwettertauglichkeit garantiert, sodass

Nutzer sich keine Sorgen um Regenschauer oder extreme Temperaturen von -30 °C

bis +50 °C machen müssen. Die integrierten beiden 30-Watt-Lautsprecher, der

Subwoofer und die Dolby Atmos-Unterstützung sorgen für beste Audioqualität. Über



werden, sodass Sie die neuesten Filme und Lieblingsserien in jedem Außenbereich

erleben können.



Die Cinema-Serie ist in verschiedenen Größen von 55- bis 110-Zoll erhältlich,

die Preise beginnen bei 3.299 Euro. Die Modelle können über den Sylvox

Onlineshop, (https://sylvoxtv.eu/s/cinema-serie)

Markt/Saturn erworben werden und sind voraussichtlich ab dem 28. August 2025

verfügbar.



Gaming-Serie: Für Sportfans und Gamer



Die Gaming-Serie ist perfekt für Großereignisse wie die

Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr oder Public Viewings im Garten

geeignet und sorgt in jeder Außenumgebung für eine echte Stadionatmosphäre. Die

nach IP55 zertifizierten, wetterfesten Fernseher wurden speziell für Sport- und

Gaming-Fans entwickelt und verfügen über ein reaktionsschnelles 120-Hz-Display

und eine extrem niedrige Latenz (<8 ms) für flüssige, präzise Darstellungen bei

schnellen Matches und actiongeladenen Games.



Dolby Atmos und leistungsstarke Außenlautsprecher lassen jedes Tor und jeden

Spielmoment realistisch wirken, während das integrierte Google TV sofortigen

Zugriff auf Cloud-Gaming-Plattformen, Streaming-Dienste und Live-Sport-Apps

bietet, sodass Nutzer nahtlos zwischen Spielen und Sport-Übertragungen wechseln

können.



Die Gaming-Serie ist ab sofort in den Größen 55-, 65- und 75-Zoll ab 2.299,00

EUR im Sylvox Online-Shop (https://sylvoxtv.eu/s/Gaming-serie) , bei Amazon und

online bei Media Markt/Saturn erhältlich.



Rolling-Serie: Die vielseitigen mobilen Multimedia-Hubs, die sich Ihrem

Lebensstil anpassen



Das neue vielseitige Multimedia-Display lässt sich ganz einfach von Raum zu Raum

transportieren - ohne Montage, ohne Kabel, ohne Aufwand. Es kann in der Küche

oder beim Training im Wohn- oder Schlafzimmer zu Hause verwendet werden. Dank

der um 90° drehbaren und um ±30° neigbaren Halterung und der Höhenverstellung um

7-Zoll finden Sie immer den perfekten Blickwinkel. Mit einer Akkulaufzeit von

bis zu 5 Stunden und fünf omnidirektionalen Rollen am Ständer bietet die

Rolling-Serie sogar genug mobile Power, um die neuesten Folgen Ihrer

Lieblingsserie nachzuholen. Die Rolling-Serie von Sylvox bringt smarte, tragbare

Multimedia-Unterhaltung dorthin, wo sie gebraucht wird.



Die Rolling-Serie ist in den Größen 27-Zoll und 32-Zoll erhältlich, zu einem

Preis ab 899,00 EUR und voraussichtlich ab dem 25. August 2025 im Sylvox

Online-Shop (https://sylvoxtv.eu/s/Rolling-serie) erhältlich.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2764868/image_5026010_53562654.jpg



View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres

semitteilungen/sylvox-prasentiert-auf-der-ifa-2025-outdoor-qled-fernseher-mit-ul

trahellen-displays-302547251.html



Pressekontakt:



Lea Cao,

lea.cao@vpluspr.co.uk



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180831/6111349

OTS: Sylvox TV







