    Sylvox präsentiert auf der IFA 2025 Outdoor-QLED-Fernseher mit ultrahellen Displays

    Berlin (ots/PRNewswire) - Die nächste Generation der hochmodernen wasserfesten
    Produktreihen für Kino, Sport und Gaming sowie ein neuer mobiler Multimedia-Hub
    stehen im Mittelpunkt der IFA in Berlin.

    Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Sylvox drei neue Produktreihen vor, die
    Outdoor-Entertainment auf ein neues Niveau heben: die Cinema-Serie mit Helio
    QLED-Technologie, die Gaming-Serie mit 120 Hz für Sport- und Gaming-Fans sowie
    die mobile Rolling-Serie. Damit erweitert Sylvox sein Outdoor-TV- Portfolio an
    wetterfesten TV-Lösungen, die auch unter schwierigen Licht- und
    Wetterbedingungen brillieren.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Indoor-Fernsehern, die mit Spiegelungen,
    Witterungseinflüssen und Haltbarkeit im Außenbereich zu kämpfen haben, nutzt
    Sylvox über 15 Jahre Erfahrung in der Display-Technologie und kombiniert
    robuste, IP55-zertifizierte Designs mit innovativer Bildtechnologie. Damit
    bringt Sylvox hochklassige Premium-Unterhaltung ganzjährig in den Außenbereich -
    von Filmnächten im Garten bis zu Public Viewings zu Sport-Events auf der
    Terrasse. So wird Outdoor-Entertainment das ganze Jahr über erlebbar.

    Neue Produktreihen auf der IFA erlebbar

    Im Fokus stehen die Serien "Cinema" und "Gaming", die Filme, Sport und Gaming in
    Außenbereichen wie Garten, Terrasse oder Balkon erlebbar machen. Ergänzend dazu
    bringt die Rolling-Serie einen vielseitigen, flexiblen und mobilen Mediengenuss
    für den Innenbereich.

    Nach dem jüngsten Marken-Update unterstreicht der IFA-Auftritt von Sylvox die
    neue Vision des Unternehmens: innovative Outdoor-Entertainment-Lösungen, die
    gemeinsame Erlebnisse mit Familie und Freunden bereichern.

    Cinema-Serie: Allwettertaugliche Kinoqualität

    Die neuen Modelle der Cinema-Serie verfügen über die einzigartige Helio
    QLED-Display-Technologie, die eine unübertroffene Helligkeit von 2.000 bis 5.000
    Nits bietet und damit den Marktdurchschnitt für Outdoor-Fernseher (800-1.500
    Nits) übertrifft. 4K-Ultra-HD-Auflösung, Dolby Vision HDR-Unterstützung und
    Quantum Dot-Technologie sorgen für tiefere Schwarztöne, höheren Kontrast,
    lebendige Farben und außergewöhnliche Bildqualität.

    Durch die IP55 Zertifizierung ist die Allwettertauglichkeit garantiert, sodass
    Nutzer sich keine Sorgen um Regenschauer oder extreme Temperaturen von -30 °C
    bis +50 °C machen müssen. Die integrierten beiden 30-Watt-Lautsprecher, der
    Subwoofer und die Dolby Atmos-Unterstützung sorgen für beste Audioqualität. Über
    Google TV können alle beliebten Apps und Streaming-Dienste im Garten genutzt
    werden, sodass Sie die neuesten Filme und Lieblingsserien in jedem Außenbereich
    erleben können.

    Die Cinema-Serie ist in verschiedenen Größen von 55- bis 110-Zoll erhältlich,
    die Preise beginnen bei 3.299 Euro. Die Modelle können über den Sylvox
    Onlineshop, (https://sylvoxtv.eu/s/cinema-serie) Amazon und online bei Media
    Markt/Saturn erworben werden und sind voraussichtlich ab dem 28. August 2025
    verfügbar.

    Gaming-Serie: Für Sportfans und Gamer

    Die Gaming-Serie ist perfekt für Großereignisse wie die
    Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr oder Public Viewings im Garten
    geeignet und sorgt in jeder Außenumgebung für eine echte Stadionatmosphäre. Die
    nach IP55 zertifizierten, wetterfesten Fernseher wurden speziell für Sport- und
    Gaming-Fans entwickelt und verfügen über ein reaktionsschnelles 120-Hz-Display
    und eine extrem niedrige Latenz (<8 ms) für flüssige, präzise Darstellungen bei
    schnellen Matches und actiongeladenen Games.

    Dolby Atmos und leistungsstarke Außenlautsprecher lassen jedes Tor und jeden
    Spielmoment realistisch wirken, während das integrierte Google TV sofortigen
    Zugriff auf Cloud-Gaming-Plattformen, Streaming-Dienste und Live-Sport-Apps
    bietet, sodass Nutzer nahtlos zwischen Spielen und Sport-Übertragungen wechseln
    können.

    Die Gaming-Serie ist ab sofort in den Größen 55-, 65- und 75-Zoll ab 2.299,00
    EUR im Sylvox Online-Shop (https://sylvoxtv.eu/s/Gaming-serie) , bei Amazon und
    online bei Media Markt/Saturn erhältlich.

    Rolling-Serie: Die vielseitigen mobilen Multimedia-Hubs, die sich Ihrem
    Lebensstil anpassen

    Das neue vielseitige Multimedia-Display lässt sich ganz einfach von Raum zu Raum
    transportieren - ohne Montage, ohne Kabel, ohne Aufwand. Es kann in der Küche
    oder beim Training im Wohn- oder Schlafzimmer zu Hause verwendet werden. Dank
    der um 90° drehbaren und um ±30° neigbaren Halterung und der Höhenverstellung um
    7-Zoll finden Sie immer den perfekten Blickwinkel. Mit einer Akkulaufzeit von
    bis zu 5 Stunden und fünf omnidirektionalen Rollen am Ständer bietet die
    Rolling-Serie sogar genug mobile Power, um die neuesten Folgen Ihrer
    Lieblingsserie nachzuholen. Die Rolling-Serie von Sylvox bringt smarte, tragbare
    Multimedia-Unterhaltung dorthin, wo sie gebraucht wird.

    Die Rolling-Serie ist in den Größen 27-Zoll und 32-Zoll erhältlich, zu einem
    Preis ab 899,00 EUR und voraussichtlich ab dem 25. August 2025 im Sylvox
    Online-Shop (https://sylvoxtv.eu/s/Rolling-serie) erhältlich.

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2764868/image_5026010_53562654.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/sylvox-prasentiert-auf-der-ifa-2025-outdoor-qled-fernseher-mit-ul
    trahellen-displays-302547251.html

    Pressekontakt:

    Lea Cao,
    lea.cao@vpluspr.co.uk

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180831/6111349
    OTS: Sylvox TV




    Verfasst von news aktuell
