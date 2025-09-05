Sylvox präsentiert auf der IFA 2025 Outdoor-QLED-Fernseher mit ultrahellen Displays
Berlin (ots/PRNewswire) - Die nächste Generation der hochmodernen wasserfesten
Produktreihen für Kino, Sport und Gaming sowie ein neuer mobiler Multimedia-Hub
stehen im Mittelpunkt der IFA in Berlin.
Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Sylvox drei neue Produktreihen vor, die
Outdoor-Entertainment auf ein neues Niveau heben: die Cinema-Serie mit Helio
QLED-Technologie, die Gaming-Serie mit 120 Hz für Sport- und Gaming-Fans sowie
die mobile Rolling-Serie. Damit erweitert Sylvox sein Outdoor-TV- Portfolio an
wetterfesten TV-Lösungen, die auch unter schwierigen Licht- und
Wetterbedingungen brillieren.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Indoor-Fernsehern, die mit Spiegelungen,
Witterungseinflüssen und Haltbarkeit im Außenbereich zu kämpfen haben, nutzt
Sylvox über 15 Jahre Erfahrung in der Display-Technologie und kombiniert
robuste, IP55-zertifizierte Designs mit innovativer Bildtechnologie. Damit
bringt Sylvox hochklassige Premium-Unterhaltung ganzjährig in den Außenbereich -
von Filmnächten im Garten bis zu Public Viewings zu Sport-Events auf der
Terrasse. So wird Outdoor-Entertainment das ganze Jahr über erlebbar.
