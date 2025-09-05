Valona Intelligence und A-INSIGHTS fusionieren und definieren damit Markt- und Wettbewerbsbeobachtung (Competitive & Market Intelligence) neu

HELSINKI, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence, laut Forrester Wave führender Lösungsanbieter für Markt- und Wettbewerbsbeobachtung (Competitive & Market Intelligence), und A-INSIGHTS, eine schnell wachsende Plattform in diesem Anwendungsbereich, gaben heute ihren strategischen Zusammenschluss bekannt, der eine unvergleichliche Lösung für global operierende Unternehmen schafft.

Das gemeinsame Angebot vereint KI-gestützte Echtzeit-Markteinblicke und Wettbewerbsanalysen von Valona mit der umfassenden quantitativen Expertise von A-INSIGHTS in den Bereichen Marktgrößenbestimmung, Finanzdaten von Wettbewerbern und Analyse von Handelsströmen. Gemeinsam bedienen die Plattformanbieter mehr als 400 globale Unternehmen und bieten ihnen die nötige Tiefe und Flexibilität, um in dynamischen Märkten verlässliche, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

„Dieser Zusammenschluss schafft ein neues Paradigma im Bereich Markt- und Wettbewerbsanalyse", sagte Kimmo Havu, CEO von Valona. „Wir bringen jetzt auf den Markt, was C-Suite Kunden seit langem gefordert haben: Eine allgemeingültige Quelle („Single Point of Truth"), die sowohl aufzeigt, wohin sich die Märkte bewegen, als auch wie groß die entsprechenden Marktchancen sind. Wir kombinieren damit die nötige Weitsicht, auf die sie bei Valona vertrauen, mit der numerischen Präzision, die sie brauchen, um entschlossen zu handeln."

„Unsere Kunden sagen uns, dass sie immer wieder schnell aufeinanderfolgende neue Strategiepläne machen", sagt Jeroen Lustig, CEO und Mitbegründer von A-INSIGHTS. „Ihr eigentliches Problem ist nicht die Ungewissheit und Volatilität, mit der sie konfrontiert sind, sondern der Mangel an Verfahren und Infrastruktur, um damit Schritt zu halten. Das ist unser Auftrag: Wir wollen die ultimative Grundlage für die Intelligence-Funktion schaffen, ähnlich dem, was CRM für Vertriebsteams geworden ist."

„Das fusionierte Unternehmen betritt den globalen Markt aus einer Position der Stärke", sagte Martin Henricson, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Valona. „Valona bringt die durch Forrester Wave ausgezeichnete Leadership und KI-Fähigkeiten ein, während A-INSIGHTS einzigartige numerische Branchendaten beisteuert, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, Marktchancen in einer Welt zunehmender Unsicherheit zu verstehen und zu antizipieren."

Medienkontakt:

Kati Tammisto

Marketingleiterin, Valona Intelligence

Kati.tammisto@valonaintelligence.com +358 40 775 7162

Informationen zu Valona Intelligence

Valona Intelligence ist die Nummer 1 unter den Plattformen für Markt- und Wettbewerbsbeobachtung (Competitive & Market Intelligence) für globale Unternehmen. Ein führendes Unternehmen laut Forrester Wave, dem Fortune-500-Unternehmen seit 1999 vertrauen. Während die meisten Intelligence-Lösungen erklären, was bereits geschehen ist, zeigt Valona Ihnen, was bevorsteht: Echtzeit-Analysen von Wettbewerbern, Markttrends und regulatorischen Veränderungen, bevor sie Ihre Branche verändern. Die KI-gestützte Plattform von Valona überwacht die globalen Märkte anhand von mehr als 200.000 verifizierten Quellen und liefert Führungskräften die strategische Klarheit, die sie benötigen, um Chancen zu erkennen, Risiken zu mindern und Wettbewerber zu überholen.

Weitere Informationen finden Sie unter: valonaintelligence.com

Informationen zu A-INSIGHTS

A-INSIGHTS ist der Intelligence-Partner für die globale Lebensmittelindustrie, dem McCain, Royal FrieslandCampina, Ahold Delhaize, Puratos und Savencia vertrauen. Wir helfen Unternehmen dabei, sich von der Datenjagd zu lösen, indem wir stets aktuelle Erkenntnisse liefern, die zu schnelleren und intelligenteren Entscheidungen führen. Unsere Plattform und der Support durch Analysten basieren auf drei Säulen: Konsolidierung, Erstellung und Sozialisierung. Damit ist es einfach, Daten zu zentralisieren, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und diese im gesamten Unternehmen zu teilen. Seit 2009 unterstützen wir Lebensmittelunternehmen auf der ganzen Welt dabei, Risiken früher zu erkennen, Wachstumschancen schneller zu erkennen und Entscheidungsträgern Handlungssicherheit zu geben.

Erfahren Sie mehr unter: a-insights.eu

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2762688/Valona_Intelligence_A_Insights.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valona-intelligence-und-a-insights-fusionieren-und-definieren-damit-markt--und-wettbewerbsbeobachtung-competitive--market-intelligence-neu-302546616.html