BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das Ziel der Verdopplung des Ergebnisses je Aktie bis 2030 untermauere die Attraktivität der Anlagestory, schrieb Andrew Fisher in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Essener hätten im Zweifel auch Spielraum, zum Erreichen des Ziels ihre ohnehin geplanten Aktienrückkäufe aufzustocken, sollten die Investitionen in Erneuerbare-Energie-Projekte vielleicht nicht die angestrebten Renditen erzielen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 34,57EUR auf Tradegate (05. September 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

