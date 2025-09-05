Ørsted senkt EBITDA-Prognose für 2025 und verklagt Trump-Regierung

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt fiel die Aktie zeitweise um mehr als vier Prozent. Anschließend setzte jedoch eine leichte Erholung ein. Aktuell kostet ein Anteilsschein 26,99 Euro (Stand: 10:15 Uhr).

Der dänische Windparkbetreiber Ørsted hat seine EBITDA-Prognose für das Jahr 2025 nach unten korrigiert. Statt der ursprünglich erwarteten 25 bis 28 Milliarden DKK (3,3 bis 3,8 Milliarden Euro) rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA von 24 bis 27 Milliarden DKK. Grund hierfür seien untypisch niedrige Offshore-Windgeschwindigkeiten im Juli und August, durch die dem Unternehmen rund 1,2 Milliarden DKK an EBITDA verloren gehen. Auch die Verzögerungen beim Bau des wichtigen Offshore-Windparks "Greater Changhua 2b" in Taiwan schmälern die EBITDA-Kennzahlen des Unternehmens um weitere 0,3 Milliarden DKK.

Ørsted bleibt zuversichtlich, dass die Anpassung der Jahresprognose keine Auswirkungen auf die mittelfristigen Ziele des Unternehmens hat. So hält Ørsted für das Gesamtjahr 2025 an der Prognose für Bruttoinvestitionen in Höhe von 50 bis 54 Milliarden DKK fest. Damit unterstreicht das Unternehmen seine langfristige Expansionsstrategie und den Ausbau erneuerbarer Energien.

Gleichzeitig hat Ørsted die Trump-Administration verklagt, um den Baustopp für das Offshore-Windprojekt "Revolution Wind" aufzuheben. Das zu 80 Prozent fertiggestellte Projekt, das 350.000 Haushalte mit Strom versorgen soll, wurde nach Investitionen in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar gestoppt. Orsted wirft der Regierung vor, willkürlich zu handeln und das Projekt ohne rechtliche Grundlage zu blockieren.

Die Aktie von Ørsted hat in den letzten fünf Jahren 76 Prozent ihres Werts verloren. Dies ist vor allem auf die wachsenden Probleme des Unternehmens in den USA, aber auch auf gestiegene Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme zurückzuführen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.





