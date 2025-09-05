Opendoor feiert wildes Comeback – Trading-Volumen explodiert

Die Rallye wird von einer Mischung aus Short-Squeeze-Spekulationen und der anhaltenden Unterstützung durch prominente Investoren wie Eric Jackson getrieben. Der Gründer von EMJ Capital bezeichnete Opendoor als "den weltweit führenden Kult-Aktienwert" und wies Vorwürfe zurück, es handle sich um einen Meme-Stock. Jackson postete ein Foto mit Opendoor-Mitgründer Keith Rabois und machte deutlich, dass er sich eine Rückkehr Rabois’ in den Vorstand wünscht. Zudem erklärte er, er selbst strebe einen Sitz im Gremium an. "Sie sind DANKBAR für unsere Leidenschaft und Beharrlichkeit. Sie sind ENTSCHLOSSEN, den Wert dieses Unternehmens voll zur Geltung zu bringen", schrieb er nach einem Treffen mit der Firmenführung.

Die Aktien von Opendoor Technologies haben am Donnerstag den höchsten Schlusskurs seit August 2022 erreicht. Mit einem Plus von mehr als 16 Prozent beendete die Aktie den Handel bei 5,96 US-Dollar und verlängerte damit ihre Gewinnserie auf fünf Tage. Das Handelsvolumen schnellte auf 447,7 Millionen Aktien und übertraf den Drei-Monats-Durchschnitt deutlich. Die Marktkapitalisierung stieg auf rund 4,4 Milliarden US-Dollar. Am Freitag sind die Vorzeichen ebenfalls grün.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Jackson mit dem Versuch, Rapper Drake als Aktionär zu gewinnen. "Im Grunde genommen wäre es für Drake und auch für alle seine Fans eine Art Augenöffner, wie wichtig der Aktienmarkt ist", sagte er in einem Video vor Drakes Haus.

Fundamental meldete Opendoor im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 23 Millionen US-Dollar – das erste positive Ergebnis seit 2022. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen jedoch einen deutlichen Umsatzrückgang und wieder negative Zahlen. Zuletzt hatte CEO Carrie Wheeler ihr Amt niedergelegt; aktuell führt Shrisha Radhakrishna das Unternehmen interimistisch. Wheeler verkaufte kurz vor der Rallye sieben Millionen Aktien im Wert von fast 35 Millionen US-Dollar, was bei Investoren Fragen aufwarf.

Neben der Rückkehr zur Nasdaq-Compliance, die als wichtiger Wendepunkt gilt, setzt das Unternehmen auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Während Jackson diese Strategie begrüßt, äußerte Erik Gordon von der University of Michigan Skepsis. Trotz der Bedenken ist der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 270 Prozent gestiegen, allein in den letzten 3 Monaten waren es über 800 Prozent. Rund 24 Prozent der Opendoor-Aktien im Streubesitz sind weiterhin leerverkauft – ein Faktor, der die Volatilität zusätzlich anheizt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Opendoor Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 5,352EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.





