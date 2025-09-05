    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt ASML auf 'Buy' - Ziel hoch auf 750 Euro

    • UBS hebt ASML-Kursziel auf 750 Euro an
    • Einstufung von "Neutral" auf "Buy" geändert
    • Erwartete Ergebnissteigerung von 20% bis 2030
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger über ein schwach avisiertes Jahr 2026 hinweg sehen und sich bereits auf 2027 konzentrieren, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstagabend. Dann erwartet er die "Rückkehr" von ASML mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent jährlich zwischen 2026 und 2030./rob/ag/tih

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 660,4 auf Tradegate (05. September 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 259,61 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 752,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 935,00EUR was eine Bandbreite von -2,74 %/+42,10 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 750 Euro

