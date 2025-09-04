Möglicher Profiteur der finanziellen Schieflage der USA!

Die Vereinigten Staaten gelangen unter der Trump-Administration immer weiter in die finanzielle Defensive. Dabei hat die US-Wirtschaft aktuell eine grundlegende Schwachstelle: Sie ist in hohem Maße von der Bereitschaft des Auslands abhängig, das Haushalts- und Handelsdefizit des Landes zu finanzieren. Die Schuldenlast ist nur durch höhere Inflation oder sogenannte Haircuts bei Staatsanleihen in den Griff zu bekommen. Auch ein Zwangsumtausch von derzeitigen Anleihen in 100-jährige Nullkuponanleihen wird ins Spiel gebracht. Dies käme einer Enteignung der Bondhalter gleich. Als Reaktion flüchten immer mehr Investoren in Krisenwährungen wie Gold. Davon können auch die größten Goldproduzenten der Welt wie beispielsweise Barrick Mining Corp. profitieren.

Der Kurs der Aktie der Barrick Mining Corporation hat bereits seit Jahresbeginn auf den steigenden Goldpreis reagiert und ist um rund 78 Prozent auf 27,04 US-Dollar gestiegen. Dabei ist der Kurszuwachs seit Anfang August besonders stark ausgefallen. Eine technische Konsolidierung kann auf diesem Niveau nicht ausgeschlossen werden, dennoch erscheint Barrick gut positioniert. Steigt der Goldpreis weiter, könnte der Gewinn pro Aktie von Barrick zulegen. In der Konsensschätzung wird auch bis 2027 von steigenden Bilanzgewinnen ausgegangen, was auch das erwartete KGV 2027 auf 11,91 drückt. Dies wäre auch im Vergleich der vergangenen 10 Jahre ein sehr günstiger Wert. Im historischen Vergleich entwickelt sich auch der Aktienkurs trotz des jüngsten Zugewinns in der Mitte der Kursausprägungen. Auch am Höhepunkt der Corona-Angst war der Kurs beispielsweise höher. Die im ersten Absatz thematisierte Problematik der US-Finanzen scheint aber unausweichlich. Gehen die Goldlagerstätten nicht zur Neige, könnte der Kurs mittelfristig den Widerstand bei 27,86 US-Dollar überwinden und in Richtung partielles Hoch bei 31,22 US-Dollar steigen. Auch ein Kurszuwachs darüber hinaus wäre möglich. Aus heutiger Sicht wird ein Kursrückgang unter die Hochs von Ende Mai 2021 bei 25,00 US-Dollar und Anfang März 2022 bei 26,07 US-Dollar erschwert, nachdem diese eine Unterstützungszone bilden.

Barrick Mining Corporation (Tageschart in US-Dollar)

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Barrick Mining Corporation bis auf 30,72 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JU30ZS) überproportional mit einem Omega von 3,98 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 30,72 Euro (4,24 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 06.10.2025 eine Rendite von rund 72 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 24,26 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 51 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,37 zu 1, wenn bei 24,26 US-Dollar (1,21 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU30ZS Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,63 – 2,66 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 28,00 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corporation akt. Kurs Basiswert: 26,95 US-Dollar Laufzeit: 18.06.2026 Kursziel: 4,24 Euro Omega: 3,98 Kurschance: + 70 Prozent Quelle J.P. Morgan

