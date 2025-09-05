Zendure entwickelt Home Energy Management System weiter und steigt in die Elektromobilität ein

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Zendure , ein führender Innovationstreiber im Bereich Solarenergie, erweitert sein intelligentes ZENKI Home Energy Management System (HEMS) um neue Funktionen: präzise Laststeuerung, optimiertes datengestütztes Energiemanagement und Integration eines Sprachassistenten. Gleichzeitig treibt Zendure seine Vision einer nachhaltigen Energiezukunft weiter voran und steigt mit der Konzeptvorstellung eines E-Cargo-Bikes in die Elektromobilität ein. Beide Innovationen, inklusive Prototyp des E-Cargo-Bikes, feiern ihre Premiere auf der IFA Berlin vom 5. bis 9. September 2025 am Stand H2.2-209.

Mit dem ZEN+ Home Ökosystem bietet Zendure nachhaltige, innovative Energielösungen, die für Haushalte weltweit zugänglich sind. Herzstück des Ökosystems ist das intelligente HEMS, das mithilfe von KI Stromverbrauch, -erzeugung und -preise prognostiziert und dadurch 7 bis 22 Prozent höhere Erträge sowie bis zu 42 Prozent Kosteneinsparungen ermöglicht. Es integriert dynamische Tarife von über 700 europäischen Anbietern, erstellt individuelle Energiepläne und passt den Verbrauch auf Basis von Echtzeitdaten, Wettervorhersagen und Nutzergewohnheiten automatisch an. Damit lassen sich mehr Effizienz und Unabhängigkeit im eigenen Zuhause erzielen.

Optimiertes Energiemanagement mit weiterentwickeltem HEMS

Nun hat Zendure das HEMS erweitert: Zu den neuen Funktionen des HEMS gehören eine präzise Laststeuerung, ein verbessertes datengestütztes Energiemanagement sowie ein intelligenter Sprachassistent. Die Laststeuerung ermöglicht es Haushalten, Wärmepumpen gezielt mit lokal erzeugtem Solarstrom zu betreiben und Autos von Tesla automatisch in Zeiten hoher Solarerträge oder niedriger Stromtarife zu laden. Es lassen sich zudem zehn smarte Steckdosen und sechs Energiespeichergeräte parallel integrieren und zentral steuern. Nutzer:innen können zwischen den drei Betriebsmodi ‚Zenki', ‚Auto' und ‚Expert' wählen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken und Bedienung leicht machen.