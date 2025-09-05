Narwal revolutioniert Bodenreinigung mit umfangreicher Produktpalette auf der IFA 2025

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- Narwal , ein weltweit führender Anbieter intelligenter Bodenpflegeprodukte und eine der fünf weltweit führenden Staubsaugermarken, eröffnet die IFA 2025 mit einer eindrucksvollen Präsentation seiner weiterentwickelten Produktphilosophie: Mühelose Tiefenreinigung . Im Zentrum von Narwals Vision steht eine einfache Wahrheit: Wahre Sauberkeit geht über die Oberfläche hinaus. Jedes Produkt wurde so konzipiert, dass es nicht nur reinigt, sondern das Zuhause auf intelligente und intuitive Weise integriert, sich daran anpasst und es pflegt.

Von modernster Saug-Robotertechnik bis hin zu einem erweiterten Ökosystem von Bodenpflegegeräten – Narwal definiert Sauberkeit auf jeder Ebene neu.

In diesem Jahr stellt Narwal in Berlin seine fortschrittlichsten Saugroboter-Innovationen zusammen mit einer völlig neuen Reihe intelligenter Bodenpflegegeräte vor. Von präzisem Wischen über adaptive Saugleistung bis hin zu müheloser Wartung – gründliche Reinigung ohne Aufwand.

Narwal FLOW – Das Vorzeigemodell gründlicher Tiefenreinigung

FLOW bietet mit dem FlowWash-Mopp-System die weltweit erste schienenbasierte Mopp-Technologie auf Rollenbasis inklusive kontinuierlicher Frischwasserzirkulation. Diese Innovation verleiht dem FLOW Fähigkeit, besonders hygienisch, vollständige Abdeckung und echte Tiefenreinigung zu bieten.

Im Mittelpunkt steht die CleanFlow-Philosophie: gleichmäßiges Wischen (Mopping Flow), reibungsloser Saugvorgang (Vacuuming Flow) und ein intelligenter Ablauf (Intelligent Flow).

Mopping Flow nutzt das FlowWash-Moppsystem mit 45 °C heißer Reinigung und einem verstopfungsfreien Verteilungssystem mit 16 Düsen. Dank separater Tanks für sauberes und schmutziges Wasser wird der Mopp kontinuierlich gereinigt. Die Adaptive EdgeReach - Moppverlängerung vervollständigt das System und reicht in jede Ecke.

nutzt das mit 45 °C heißer Reinigung und einem verstopfungsfreien Verteilungssystem mit 16 Düsen. Dank separater Tanks für sauberes und schmutziges Wasser wird der Mopp kontinuierlich gereinigt. Die - vervollständigt das System und reicht in jede Ecke. Der Vacuuming Flow liefert eine Saugkraft von 22.000 Pa , die durch die CarpetFocus-Technologie und eine sich anpassende Druckplatte ergänzt wird, die für eine optimale Tiefenreinigung sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen sorgt.

liefert , die durch die und eine sich anpassende Druckplatte ergänzt wird, die für eine optimale Tiefenreinigung sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen sorgt. Intelligent Flow wird von der NarMind Pro Technologie angetrieben. Hierbei werden zwei RGB-Kameras, 3D-Tiefenkartierung und eine Rechenleistung von 10 TOPS kombiniert. Mit einem ultraschlanken Profil von 95 mm (Höhe) gleitet FLOW unter Möbeln hindurch und überwindet Hindernisse bis zu einer Höhe von 4 cm.

Unterstützt werden diese Abläufe durch die multifunktionale, selbstwartende Dockingstation von Narwal, die automatisch Staub entleert, den Mopp wäscht und trocknet. So ist das System stets für die nächste Reinigung bereit. Zusammen bilden sie ein vollständiges Tiefenreinigungs-Ökosystem – ein Flaggschiff-Roboter, der nicht nur reinigt, sondern neu definiert, was es bedeutet, sich um Ihr Zuhause zu kümmern.