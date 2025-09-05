BioNxt Solutions gibt Uplisting zum OTCQB-Markt bekannt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) ab 5. September 2025 am OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol „BNXTF“ gehandelt werden. Durch das Upgrade vom bisherigen OTC-Listing werden die Stammaktien des Unternehmens nun einer größeren Gruppe von US-Anlegern zugänglich. Das Unternehmen wird seine Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel „BNXT“ weiterführen.

„Das Uplisting von BioNxt zum OTCQB unterstützt die positive Aufwärtsdynamik des Unternehmens ganz erheblich“, freut sich Hugh Rogers, CEO von BioNxt. „Wir haben in den vergangenen 12 Monaten eine großartige Plattform aufgebaut, sowohl in Bezug auf die Kapitalmärkte als auch im Hinblick auf unsere zukünftigen Produktkandidaten. Mit drei unterschiedlichen und proprietären Programmen zur Entwicklung sublingualer Arzneimittel, die derzeit in Europa umgesetzt werden, und einem vielversprechenden Vertrag über die Verabreichung von Chemotherapeutika, der hier in Nordamerika kurz vor dem Abschluss steht, ist das Unternehmen für einen Wertzuwachs in den nächsten 12 Monaten bestens gerüstet.“

Gemäß den geltenden Compliance-Anforderungen und in Übereinstimmung mit den OTCQB-Notierungsstandards wird BioNxt regelmäßig Berichte, Offenlegungen sowie die jährliche OTCQB-Zertifizierung einreichen. Anleger in den Vereinigten Staaten finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung des Unternehmens im Realtime-Level-2-Chart auf www.otcmarkets.com.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungs-Plattformen der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu den firmeneigenen Plattformen zählen sublinguale Dünnfilme bzw. Schmelzfilme, transdermale Pflaster, orale Tabletten sowie eine neue zielgerichtete Chemotherapie-Plattform, mit der Krebsmedikamente direkt an den Tumor abgegeben werden und gleichzeitig weniger Nebenwirkungen auftreten.