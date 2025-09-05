UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,95 % und einem Kurs von 84,85EUR auf Tradegate (05. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zehua Jiang

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

