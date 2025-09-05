    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,95 % und einem Kurs von 84,85EUR auf Tradegate (05. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zehua Jiang
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 102
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
