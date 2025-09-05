Broadcom - Aktie geht steil - 05.09.2025

Die Broadcom Aktie konnte bisher um +5,78 % auf 278,00€ zulegen. Das sind +15,20 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Broadcom einen Gewinn von +21,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +5,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Broadcom +21,01 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,16 % 1 Monat +7,40 % 3 Monate +21,76 % 1 Jahr +99,97 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Bil.EUR wert.

Der Chiphersteller Broadcom will Kreisen zufolge zusammen mit der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI einen sogenannten KI-Beschleuniger entwickeln und produzieren. Hardware-Produkte dieser Reihe sollen ab 2026 ausgeliefert werden, berichtete die …

Der US-Chipkonzern Broadcom hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und mit einem Großauftrag im Bereich Künstliche Intelligenz die Fantasie der Anleger befeuert. Nach Börsenschluss zog die Aktie kräftig an.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.