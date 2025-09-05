    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    BERENBERG stuft SANOFI auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent./rob/ag/la

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Luisa Hector
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 118
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


