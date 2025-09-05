Dax startet kaum verändert - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.760 Punkten berechnet, wenige Zähler unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Anleger greifen im Dax trotz trüber Nachrichtenlage erneut zu", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Strategie "Buy the Dip" funktioniere weiterhin. "Können sich Anleger günstiger an Wachstumsaktien beteiligen, scheren sie sich im Zweifel nicht um eine schlechte Haushaltslage einzelner Regierungen. Der deutsche Leitindex ist wochenlang gestiegen, obwohl die Nachrichten negativ waren - warum sollte es dieses Mal anders sein? Klar ist: Wenn die Stimmung einmal kippt, kann die Strategie viel Geld kosten. Doch solange der Aktienmarkt trägt, wird weiter gekauft."









"Ein allzu schwacher Arbeitsmarktbericht heute Nachmittag könnte aber auch neue Sorgen auslösen und die Fed dem Vorwurf aussetzen, dieses Mal bei ihrem zweiten Mandat, der Beschäftigung, zu spät reagiert zu haben. Schon bei der Inflationsbekämpfung sah sie sich diesem Vorwurf ausgesetzt. Bei den Arbeitsmarktdaten geht es heute also mehr denn je um die richtige Balance. Die Anleger wollen eine Fortsetzung des etwas schwächeren Stellenwachstums, aber keine Rezessionswarnung", sagte Stanzl.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1672 US-Dollar, ein





