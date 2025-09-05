    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS bewertet Sixt-Aktien mit "Buy" bei 102 Euro.
    • Besseres Flottenmanagement wird unterschätzt.
    • Marktanteile in den USA steigen für Sixt.
    ANALYSE-FLASH - UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sixt SE St!
    Long
    76,97€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,62€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 11,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Sixt

    +3,77 %
    -1,52 %
    -9,00 %
    +2,57 %
    +37,74 %
    -16,01 %
    +9,24 %
    +112,80 %
    +2.097.400,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 83,80 auf Tradegate (05. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..

    Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+48,99 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 102 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 102,00, was eine Steigerung von +21,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sixt - 723132 - DE0007231326

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sixt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner …