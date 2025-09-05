ANALYSE-FLASH
UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro
- UBS bewertet Sixt-Aktien mit "Buy" bei 102 Euro.
- Besseres Flottenmanagement wird unterschätzt.
- Marktanteile in den USA steigen für Sixt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Stammaktien von Sixt beim Kursziel von 102 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, schrieb Analyst Zehua Jiang am Donnerstagabend in seiner Kaufempfehlung. Zudem steigerten die Bayern in den USA ihre Marktanteile. Die Bewertung der Aktien liege im historischen Vergleich am unteren Rand./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 83,80 auf Tradegate (05. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+48,99 % bedeutet.
Bei Novo Nordisk zerplatzt auch die Story vom unaufhaltsamen Wachstum, welches als gesichert eingepreist war und zu Kursen geführt hat, die nun als Recovery Potential für einen Einstieg in ein fallendes Messer herangezogen werden.
Aufwendungen für Fuhrpark steigen im Jahresvergleich etwas (in % vom Umsatz), das dürfte erwartbar gewesen sein. Personalkosten sind fast konstant in absoluten Beträgen und skalieren gut.
Abschreibungen sinken deutlich (-3,8%p vs. Vorjahr). Da sollte das gröbste hinter Sixt liegen, wenn auch immernoch Luft nach unten ist (2-3%p).
Leider steigen die sonstigen Kosten relativ stark, hauptsächlich Leasingaufwand, Wertminderungen auf Forderungen (einmalig?) und Währungsumrechnungen/Konsolidierung (auch eher einmaliger natur?).
Das sollte eine gute Basis für dieses Jahr schaffen, die Aktie ist weiterhin attraktiv.
Rechnet man das raus, stellt man fest, dass sich der Deutschland-Umsatz Sixt's wegen des satturierten Marktes ziemlich parallel zum Flugpassagieraufkommen entwickelt hat, also leicht unter 2019 liegt. Die dargestellte Kurve vermittelt da ein völlig falsches Bild.