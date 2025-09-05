UBS startet Sixt-Stämme mit 'Buy' - Ziel 102 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 83,80 auf Tradegate (05. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..

Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+48,99 % bedeutet.