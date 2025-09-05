UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



