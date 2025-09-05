    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:48 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 353
    Kursziel alt: 353
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft LOREAL auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am …