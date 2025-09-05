    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2389 Euro auf "Neutral" belassen. Zunehmende Größe sei ein Risiko für die Exklusivität des Luxuskonzerns, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend nach ihrem Gespräch mit einem Branchenexperten und Wiederverkäufer gebrauchter Luxusgüter. Insgesamt bräuchte die Branche seiner Meinung nach einen Kreativitätsschub./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 2.021EUR auf Tradegate (05. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 2389
    Kursziel alt: 2389
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


