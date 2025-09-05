UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2389 Euro auf "Neutral" belassen. Zunehmende Größe sei ein Risiko für die Exklusivität des Luxuskonzerns, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend nach ihrem Gespräch mit einem Branchenexperten und Wiederverkäufer gebrauchter Luxusgüter. Insgesamt bräuchte die Branche seiner Meinung nach einen Kreativitätsschub./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2389

Kursziel alt: 2389

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

