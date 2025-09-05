VW Vz.-Zertifikat mit 15% Chance und 30% Sicherheitspuffer

Obwohl die Unabwägbarkeiten wegen der den gesamten Sektor betreffenden Zollunsicherheiten hoch bleiben, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg wegen der anstehenden Senkung der Fixkosten mit einem von 122 auf 112 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die VW Vz.-Aktie.

Anlage-Idee: Für risikobereite Anleger, die nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte VW Vz.-Aktie ins Auge fassen und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchten, bieten Bonus-Zertifikate mit Cap attraktive Renditechancen und Sicherheitspuffer. Mit diesen Produkten können Anleger in den nächsten Monaten Renditen im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften.

Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern gegenüber dem direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 70,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Dezember 2026 mit dem Bonuslevel in Höhe von 119 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die VW Vz.-Aktie (ISIN: DE000DU2ZX23) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 119 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. Dezember 2026, aktivierte Barriere liegt bei 70,50 Euro. Beim VW Vz.-Aktienkurs von 100,20 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 103,05 Euro kaufen.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 103,05 Euro erwerben können, ermöglicht es in bis zum Jahresende 2026 einen Bruttoertrag von 15,48 Prozent (gleich zwölf Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 29,64 Prozent auf 70,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 70,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der VW Vz.-Aktie, maximal mit dem Cap von 119 Euro, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 103,05 Euro fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.