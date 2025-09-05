AKTIE IM FOKUS
Sixt erholt - Aktie bekommt Schwung von UBS-Kaufempfehlung
- Sixt-Aktien erholen sich nach 18% Verlust seit Juli.
- UBS empfiehlt Kauf mit Kursziel von 102 Euro.
- Besseres Flottenmanagement steigert Marktanteil USA.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stammaktien des Autovermieters Sixt setzen am Freitag mit etwas Schwung zu einer Erholung vom Tief seit Ende Juni an. Nach einer düsteren Zeit, die Mitte Juli begann und die Aktie bis zum Vortag mehr als 18 Prozent an Wert kostete, zog der Kurs am Morgen um bis zu sieben Prozent an. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 4,1 Prozent auf 83,95 Euro. Über die 200-Tage-Linie kehrten die Aktien zurück, doch an der darüber liegenden 100-Tage-Linie taten sie sich schwer.
Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen und dabei ein Kursziel von 102 Euro genannt, das auf dem ermäßigten Vortagsniveau mehr als einem Viertel an Kurspotenzial entsprach. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, lautete das Kernargument des Analysten Zehua Jiang. Zudem steigere Sixt in den USA den Marktanteil. Die Aktienbewertung liege im historischen Vergleich am unteren Rand./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (05. September 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+48,99 % bedeutet.
Bei Novo Nordisk zerplatzt auch die Story vom unaufhaltsamen Wachstum, welches als gesichert eingepreist war und zu Kursen geführt hat, die nun als Recovery Potential für einen Einstieg in ein fallendes Messer herangezogen werden.
Aufwendungen für Fuhrpark steigen im Jahresvergleich etwas (in % vom Umsatz), das dürfte erwartbar gewesen sein. Personalkosten sind fast konstant in absoluten Beträgen und skalieren gut.
Abschreibungen sinken deutlich (-3,8%p vs. Vorjahr). Da sollte das gröbste hinter Sixt liegen, wenn auch immernoch Luft nach unten ist (2-3%p).
Leider steigen die sonstigen Kosten relativ stark, hauptsächlich Leasingaufwand, Wertminderungen auf Forderungen (einmalig?) und Währungsumrechnungen/Konsolidierung (auch eher einmaliger natur?).
Das sollte eine gute Basis für dieses Jahr schaffen, die Aktie ist weiterhin attraktiv.
Rechnet man das raus, stellt man fest, dass sich der Deutschland-Umsatz Sixt's wegen des satturierten Marktes ziemlich parallel zum Flugpassagieraufkommen entwickelt hat, also leicht unter 2019 liegt. Die dargestellte Kurve vermittelt da ein völlig falsches Bild.