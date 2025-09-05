    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Sixt erholt - Aktie bekommt Schwung von UBS-Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Sixt-Aktien erholen sich nach 18% Verlust seit Juli.
    • UBS empfiehlt Kauf mit Kursziel von 102 Euro.
    • Besseres Flottenmanagement steigert Marktanteil USA.
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stammaktien des Autovermieters Sixt setzen am Freitag mit etwas Schwung zu einer Erholung vom Tief seit Ende Juni an. Nach einer düsteren Zeit, die Mitte Juli begann und die Aktie bis zum Vortag mehr als 18 Prozent an Wert kostete, zog der Kurs am Morgen um bis zu sieben Prozent an. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 4,1 Prozent auf 83,95 Euro. Über die 200-Tage-Linie kehrten die Aktien zurück, doch an der darüber liegenden 100-Tage-Linie taten sie sich schwer.

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen und dabei ein Kursziel von 102 Euro genannt, das auf dem ermäßigten Vortagsniveau mehr als einem Viertel an Kurspotenzial entsprach. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, lautete das Kernargument des Analysten Zehua Jiang. Zudem steigere Sixt in den USA den Marktanteil. Die Aktienbewertung liege im historischen Vergleich am unteren Rand./tih/jha/

    Sixt

    +3,77 %
    -1,52 %
    -9,00 %
    +2,57 %
    +37,74 %
    -16,01 %
    +9,24 %
    +112,80 %
    +2.097.400,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 83,90 auf Tradegate (05. September 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Mrd..

    Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+48,99 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
