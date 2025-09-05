UBS stuft British American Tobacco auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4800 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Faham Baig rechnet mit Umsatzschub quer durch alle Kategorien des Tabakkonzerns. Dies dürfte das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 um sechs Prozent antreiben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Tradegate (05. September 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Faham Baig
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 48
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
