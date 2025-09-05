Homeland Uranium Corporation - Aktie rauscht in die Tiefe - 05.09.2025

Homeland Uranium Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Homeland Uranium Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,55 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Homeland Uranium Corporation Aktie damit um +17,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,53 %.