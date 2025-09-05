    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Pharma AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Pharma

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Pharma - Aktienkurs springt nach oben +7,04 % - 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberg Pharma Aktie bisher um +7,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Pharma Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Pharma - Aktienkurs springt nach oben +7,04 % - 05.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Heidelberg Pharma ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von ATACs zur Krebsbehandlung spezialisiert hat. Mit der einzigartigen ATAC-Technologie und der Verwendung von Amanitin hebt es sich von Konkurrenten wie ADC Therapeutics ab. Die Fokussierung auf diese Nische stärkt seine Marktstellung in der Onkologie.

    Heidelberg Pharma Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberg Pharma Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,04 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Heidelberg Pharma Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,55 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Pharma Aktie damit um -1,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberg Pharma auf +46,94 %.

    Heidelberg Pharma Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,64 %
    1 Monat -14,49 %
    3 Monate -9,55 %
    1 Jahr +42,86 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberg Pharma Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Heidelberg Pharma Aktie, die stark von den Fortschritten in den klinischen Studien zu HDP-101 abhängt. Die bevorstehende Präsentation neuer Daten auf der Jahrestagung der International Myeloma Society wird als potenzieller Kurskatalysator gesehen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Unsicherheiten in den Studien und der Notwendigkeit einer Zulassung, was die Geduld der Investoren auf die Probe stellt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Pharma eingestellt.

    Zur Heidelberg Pharma Diskussion

    Informationen zur Heidelberg Pharma Aktie

    Es gibt 47 Mio. Heidelberg Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,11 Mio. wert.

    Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Heidelberg Pharma Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Pharma

    +7,04 %
    -1,64 %
    -14,49 %
    -9,55 %
    +42,86 %
    -34,55 %
    -10,67 %
    +67,03 %
    -91,50 %
    ISIN:DE000A11QVV0WKN:A11QVV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heidelberg Pharma - Aktienkurs springt nach oben +7,04 % - 05.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberg Pharma Aktie bisher um +7,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Pharma Aktie.