ThyssenKrupp - Aktie mit Kurssprung - 05.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +10,97 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +7,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +149,55 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,21 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate +10,97 % 1 Jahr +213,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die kürzlich um über 3% gestiegen ist. Es wird über den strategischen Umbau des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Marine und Wasserstoff, gesprochen. Die Möglichkeit, die 10 €-Marke zu überschreiten, wird erörtert, während Skepsis gegenüber staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Stahlbranche geäußert wird. Analysten zeigen sich optimistisch bezüglich des Marktpotenzials für grünen Wasserstoff.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,13 Mrd. wert.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.