SUESS MicroTec Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 05.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie steigt um +4,13 % auf 25,70€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -34,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -4,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SUESS MicroTec auf -48,41 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,46 % 1 Monat -19,75 % 3 Monate -34,47 % 1 Jahr -50,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene SUESS MicroTec Aktie, die seit den Halbjahreszahlen um fast 35 Prozent gefallen ist. Analysten erwarten einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie für 2025, während die Aktie als günstig und unterbewertet angesehen wird. Trotz der negativen Marktentwicklung wird das niedrige KGV von unter 10 als Kaufgelegenheit interpretiert. Die DZ Bank hat den fairen Wert auf 37 Euro gesenkt, aber die Aktie bleibt auf "Kaufen".

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 491,27 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.