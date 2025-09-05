Lululemon Athletica Aktie crasht -16,69 % - 05.09.2025

Die Lululemon Athletica Aktie ist bisher um -16,69 % auf 147,38€ gefallen. Das sind -29,52 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lululemon Athletica Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -50,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -16,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lululemon Athletica -60,06 % verloren.

Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,24 % 1 Monat -14,37 % 3 Monate -50,12 % 1 Jahr -36,06 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Es gibt 115 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,91 Mrd. wert.

Lululemon steckt in der Krise. Zölle, falsche Produktzyklen und Konsummüdigkeit drücken auf die Gewinne – die Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.