Besonders beachtet!
Lululemon Athletica Aktie crasht -16,69 % - 05.09.2025
Am 05.09.2025 ist die Lululemon Athletica Aktie, bisher, um -16,69 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lululemon Athletica Aktie.
Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.
Lululemon Athletica Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025
Die Lululemon Athletica Aktie ist bisher um -16,69 % auf 147,38€ gefallen. Das sind -29,52 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Lululemon Athletica Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -50,12 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -16,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lululemon Athletica -60,06 % verloren.
Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,24 %
|1 Monat
|-14,37 %
|3 Monate
|-50,12 %
|1 Jahr
|-36,06 %
Informationen zur Lululemon Athletica Aktie
Es gibt 115 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,91 Mrd. wert.
Dax könnte weiter zulegen - US-Jobdaten im Blick
Der Dax dürfte am Freitag mit einem moderat positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.866 Punkte. Damit würde er …
Diese Kult-Sportmarke stürzt nach schwacher Prognose zweistellig ab
Lululemon steckt in der Krise. Zölle, falsche Produktzyklen und Konsummüdigkeit drücken auf die Gewinne – die Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein.
Spielvereinigung Unterhaching Fussball GmbH, Braze Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.