AKTIE IM FOKUS
STMicro in Paris Spitzenreiter dank Empfehlung von Exane BNP
- STMicroelectronics Kurs steigt um 4,7 Prozent.
- Exane BNP erhöht Empfehlung auf "Outperform".
- Chancen für analoge Chips und KI-Anwendungen steigen.
PARIS (dpa-AFX) - Dank einer Kaufempfehlung für die Aktien von STMicroelectronics hat sich der Kurs am Freitag an die Spitze des Pariser Leitindex Cac 40 gesetzt. Um 4,7 Prozent auf 30 Euro ging es im frühen Handel nach oben, nachdem die Bank Exane BNP die Titel des Halbleiterherstellers von "Neutral" auf "Outperform" erhöht hatte. Sie zogen auch die Aktien von Infineon um 1,2 Prozent nach oben.
Die jüngste Kursschwäche von STMicro sei der Erwartung geschuldet, dass eine Erholung im Geschäft mit analogen Chips länger auf sich warten lässt, schrieb Analyst Jacob Bluestone von Exane BNP. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei mittlerweile aber attraktiver geworden, und von der Markteinführung des iPhone17 könne Rückenwind für das Unternehmen ausgehen. Das gelte mittelfristig auch für Leistungshalbleiter für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 31,79 auf Tradegate (05. September 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 41,42 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +22,97 %/+54,50 % bedeutet.
Warte die bodenbildung ab ...
Infineon habe ein technisches Verkaufssignal unterschritten. Anleger sollten die kommenden Tage besonders aufmerksam beobachten, denn Infineon befindet sich charttechnisch an einem kritischen Punkt, meint LYNX und stuft das Wertpapier zurück:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20250903090951-img-1615.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/infineon-aktie/infineon-analyse/
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.