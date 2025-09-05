STMicro in Paris Spitzenreiter dank Empfehlung von Exane BNP

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 31,79 auf Tradegate (05. September 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 41,42 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +22,97 %/+54,50 % bedeutet.