    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für Sanofi auf 110 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Sanofi-Kursziel auf 110 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy", Kaufchance erkannt.
    • Amlitelimab-Studie bietet Potenzial für 5 Mrd. Euro.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis erscheine überzogen und biete eine Kaufchance, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Sie hält die Ergebnisse für recht gut. Für den von ihr erwarteten Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro müssten lediglich etwa 20 Prozent der Dupixent-Patienten künftig mit Amlitelimab behandelt werden. Hector taxiert die Wahrscheinlichkeit für einen Marktstart 2027 auf 80 Prozent./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 78,92 auf Tradegate (05. September 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -7,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 97,20 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +13,90 %/+51,86 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 110 Euro

