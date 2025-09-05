Berenberg senkt Ziel für Sanofi auf 110 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 78,92 auf Tradegate (05. September 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -7,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 97,20 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +13,90 %/+51,86 % bedeutet.