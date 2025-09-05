Börsenstart Europa - 05.09. - FTSE Athex 20 stark +2,03 %

Der MDAX steht bei 29.995,72 PKT und gewinnt bisher +0,52 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +3,81 %, TRATON +3,45 %, Kion Group +2,65 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -1,58 %, United Internet -1,55 %, Stroeer -0,99 %

Der DAX steht bei 23.827,30 PKT und gewinnt bisher +0,01 %. Top-Werte: adidas +1,55 %, Zalando +1,34 %, Daimler Truck Holding +1,27 % Flop-Werte: Bayer -1,32 %, Hannover Rueck -0,85 %, Münchener Rück -0,76 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.645,25 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,76 %, SMA Solar Technology +3,03 %, Kontron +2,59 %

Flop-Werte: United Internet -1,55 %, freenet -0,91 %, TeamViewer -0,44 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:46) bei 5.364,19 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Stellantis +1,59 %, adidas +1,55 %, Prosus Registered (N) +1,39 %

Flop-Werte: Bayer -1,32 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %, L'Oreal -0,84 %

Der ATX bewegt sich bei 4.645,50 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,89 %, Lenzing +1,43 %, voestalpine +1,32 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -0,88 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,81 %, OMV -0,68 %

Der SMI bewegt sich bei 12.438,88 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Sika +1,83 %, Logitech International +1,13 %, Partners Group Holding +1,12 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,15 %, Swisscom -0,76 %, Nestle -0,21 %

Der CAC 40 steht bei 7.730,13 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Stellantis +1,59 %, ArcelorMittal +1,37 %, LEGRAND +1,28 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %, L'Oreal -0,84 %, DANONE -0,69 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 2.635,15 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,31 %, Volvo Registered (B) +1,73 %, Sandvik +1,57 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,40 %, Nordea Bank Abp -0,26 %, Telia Company -0,06 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.020,00 PKT und steigt um +2,03 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,69 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,14 %

Flop-Werte: Viohalco -1,71 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,06 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,34 %