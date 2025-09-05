Neu-Definition von Einfachheit in der Solarenergiespeicherung

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK , ein wegweisender Innovator für globale Energiespeicherlösungen, kündigt stolz seine Teilnahme an der IFA 2025 in Berlin (Halle 2.2, Stand 177) unter dem Motto „ Plug in. WireLite. " an. Dieses Konzept spiegelt die Mission von MARSTEK wider, die Solarenergiespeicherung zu vereinfachen, indem Produkte angeboten werden, die einfacher zu installieren sind, weniger Verkabelung benötigen und für jedes Zuhause erschwinglicher sind.

Das „Plug in"-Konzept steht für MARSTEKs Vision einer installationsfreien Energie: kein Neuverdrahten, keine komplexe Einrichtung, nur mühelose Verbindung. Angesichts steigender Arbeitskosten in Europa und wachsender Nachfrage nach Selbstversorgung bieten die Plug-in-Systeme von MARSTEK praktische Lösungen für Haushalte.

Ausgewählte Plug-in-Produkte

MARSTEK VENUS A — All-in-One 2,4 kW, 4 MPPT Balkonkraftwerk mit Speicher mit 1,2 kW AC-Kopplung , erweiterbar auf bis zu 12,72 kWh mit fünf Batteriepacks. Mit KI-basiertem TOU-Management, das bis zu 1.239 € jährliche Einsparungen ermöglicht. Gilt als das günstigste Balkon-ESS des Jahres.

, erweiterbar auf bis zu 12,72 kWh mit fünf Batteriepacks. Mit KI-basiertem TOU-Management, das bis zu 1.239 € jährliche Einsparungen ermöglicht. Gilt als das günstigste Balkon-ESS des Jahres. MARSTEK VENUS D — 4 kW 4 MPPT Balkonkraftwerk mit Speicher mit 2,2 kW AC-Kopplung , erweiterbar von 2,56 kWh bis 15,36 kWh. Mit KI-basiertem TOU-Management, das bis zu 1.797 € jährliche Einsparungen ermöglicht.

, erweiterbar von 2,56 kWh bis 15,36 kWh. Mit KI-basiertem TOU-Management, das bis zu 1.797 € jährliche Einsparungen ermöglicht. MARSTEK VENUS E Gen 3.0 — Next-Gen Plug-in AC-Batterie-ESS mit 5,12 kWh Speicherkapazität, 15 ms nahtlosem Backup-Umschalten und kompakterem, leichterem Design mit LAN-Konnektivität. Skalierbar bis zu 46,08 kWh für flexible Wohnlösungen.

WireLite — Vereinfachte Verkabelung, maximale Leistung

Das WireLite-Konzept markiert eine neue Ära der vereinfachten Verkabelung für Energiespeicher mit größerer Kapazität. Durch die Reduzierung der Kabelkomplexität und die Optimierung der Installation bringt das WireLite-Design leistungsstarke Energiespeicherung in die Haushalte, sorgt für Effizienz und Sicherheit — ohne die Belastung traditioneller Verkabelungsstrukturen.

Ausgewähltes WireLite-Produkt

MARSTEK VENUS X — All-in-One 6 kW AC-gekoppeltes 10 kWh ESS, erweiterbar auf bis zu 60 kWh mit fünf zusätzlichen Batteriepacks. Vereinfacht die Installation mit direkter Verteilerkasten-Verkabelung und gewährleistet zuverlässige Energieversorgung des gesamten Hauses mit 6 kW Dauer- / 12 kW Spitzen-Backup-Leistung und unter 10 ms Umschaltzeit.

Mit der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit in Europa setzt „Plug in. WireLite." von MARSTEK neue Maßstäbe für Einfachheit und Zugänglichkeit in der privaten Energiespeicherung.

Besuchen Sie MARSTEK auf der IFA 2025, Halle 2.2, Stand 177, und nehmen Sie am Launch-Event der VENUS-Serie am 6. September in Berlin teil, um die Zukunft der skalierbaren und vereinfachten Solarenergie hautnah zu erleben.

Über MARSTEK

MARSTEK ist ein führender Innovator im Bereich Energiespeicherung mit vertikal integrierten Kompetenzen in F&E, Fertigung und Marketing und bietet umfassende Energiespeicherlösungen für weltweite Kunden. Gegründet im Jahr 2009, umfasst das Portfolio Wohn-ESS, Balkonspeicherlösungen, tragbare Kraftwerke, Powerbanks sowie wiederaufladbare AA- & AAA-Li-Ionen-Batterien. Mit Standorten in China, Deutschland, den USA, Japan und Afrika setzt sich MARSTEK dafür ein, innovative und erschwingliche Energielösungen für alle zugänglich zu machen.

