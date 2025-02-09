Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2025
-2,9 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +0,7 %
WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe
Juli 2025 (real, vorläufig):
-2,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Juni 2025 (real, revidiert):
-0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
gegenüber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,9 % gesunken. Ohne die
Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,7 % höher als im
Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von
Mai 2025 bis Juli 2025 um 0,2 % höher als in den drei Monaten zuvor, ohne
Großaufträge fiel er um 1,3 %. Im Juni 2025 sank der Auftragseingang nach
Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Mai 2025 um 0,2 % (vorläufiger
Wert: -1,0 %). Die Revision ist auf eine nachträgliche Korrekturmeldung eines
großen Unternehmens in der Automobilindustrie zurückzuführen.
Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Juli
2025 gegenüber Juni 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge (-38,6 %)
von Neuaufträgen im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,
Militärfahrzeuge) zurückzuführen. In diesem Bereich war im Juni 2025 ein hohes
Volumen an Großaufträgen verzeichnet worden. Auch der Rückgang im Bereich
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-16,8 %) beeinflusste das
Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkte sich hingegen der Anstieg des
Auftragseingangs in der Automobilindustrie (+6,5 %) aus.
Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im Juli 2025 um 2,4 %
gegenüber dem Vormonat, bei den Vorleistungsgütern sank er um 5,3 %, bei den
Konsumgütern stieg er um 4,3 %.
Die Auslandsaufträge gingen im Juli 2025 um 3,1 % zurück. Dabei sanken die
Aufträge aus der Eurozone um 3,8 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone
gingen um 2,8 % zurück. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.
Umsatz im Juli 2025 um 0,9 % höher als im Vormonat
Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Juli
2025 saison- und kalenderbereinigt 0,9 % höher als im Vormonat. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Juli 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,3 % höher. Für Juni
2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,4 %
gegenüber Mai 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %).
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
