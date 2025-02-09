-2,9 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +0,7 %

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe



Juli 2025 (real, vorläufig):



-2,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juni 2025 (real, revidiert):-0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+1,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025gegenüber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,9 % gesunken. Ohne dieBerücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,7 % höher als imVormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang vonMai 2025 bis Juli 2025 um 0,2 % höher als in den drei Monaten zuvor, ohneGroßaufträge fiel er um 1,3 %. Im Juni 2025 sank der Auftragseingang nachRevision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Mai 2025 um 0,2 % (vorläufigerWert: -1,0 %). Die Revision ist auf eine nachträgliche Korrekturmeldung einesgroßen Unternehmens in der Automobilindustrie zurückzuführen.Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Juli2025 gegenüber Juni 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge (-38,6 %)von Neuaufträgen im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,Militärfahrzeuge) zurückzuführen. In diesem Bereich war im Juni 2025 ein hohesVolumen an Großaufträgen verzeichnet worden. Auch der Rückgang im BereichHerstellung von elektrischen Ausrüstungen (-16,8 %) beeinflusste dasGesamtergebnis negativ. Positiv wirkte sich hingegen der Anstieg desAuftragseingangs in der Automobilindustrie (+6,5 %) aus.Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im Juli 2025 um 2,4 %gegenüber dem Vormonat, bei den Vorleistungsgütern sank er um 5,3 %, bei denKonsumgütern stieg er um 4,3 %.Die Auslandsaufträge gingen im Juli 2025 um 3,1 % zurück. Dabei sanken dieAufträge aus der Eurozone um 3,8 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozonegingen um 2,8 % zurück. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.Umsatz im Juli 2025 um 0,9 % höher als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Juli2025 saison- und kalenderbereinigt 0,9 % höher als im Vormonat. Im Vergleich zumVorjahresmonat Juli 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,3 % höher. Für Juni2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,4 %gegenüber Mai 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen