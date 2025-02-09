    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2025

    -2,9 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +0,7 %

    WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe

    Juli 2025 (real, vorläufig):

    -2,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -3,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Juni 2025 (real, revidiert):

    -0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    +1,7 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
    gegenüber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,9 % gesunken. Ohne die
    Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,7 % höher als im
    Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von
    Mai 2025 bis Juli 2025 um 0,2 % höher als in den drei Monaten zuvor, ohne
    Großaufträge fiel er um 1,3 %. Im Juni 2025 sank der Auftragseingang nach
    Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Mai 2025 um 0,2 % (vorläufiger
    Wert: -1,0 %). Die Revision ist auf eine nachträgliche Korrekturmeldung eines
    großen Unternehmens in der Automobilindustrie zurückzuführen.

    Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Juli
    2025 gegenüber Juni 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge (-38,6 %)
    von Neuaufträgen im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,
    Militärfahrzeuge) zurückzuführen. In diesem Bereich war im Juni 2025 ein hohes
    Volumen an Großaufträgen verzeichnet worden. Auch der Rückgang im Bereich
    Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-16,8 %) beeinflusste das
    Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkte sich hingegen der Anstieg des
    Auftragseingangs in der Automobilindustrie (+6,5 %) aus.

    Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im Juli 2025 um 2,4 %
    gegenüber dem Vormonat, bei den Vorleistungsgütern sank er um 5,3 %, bei den
    Konsumgütern stieg er um 4,3 %.

    Die Auslandsaufträge gingen im Juli 2025 um 3,1 % zurück. Dabei sanken die
    Aufträge aus der Eurozone um 3,8 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone
    gingen um 2,8 % zurück. Die Inlandsaufträge sanken um 2,5 %.

    Umsatz im Juli 2025 um 0,9 % höher als im Vormonat

    Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Juli
    2025 saison- und kalenderbereinigt 0,9 % höher als im Vormonat. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat Juli 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,3 % höher. Für Juni
    2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,4 %
    gegenüber Mai 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %).

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Seite 1 von 2 




