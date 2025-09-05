ESR präsentiert bahnbrechende Technik für Laden, Schutz und Produktivität auf der IFA 2025
Berlin (ots/PRNewswire) - ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine weltweit
vertrauenswürdige Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, stellte auf der IFA
Berlin seine neueste Generation mobiler Produkte vor.
Im Fokus standen das weltweit erste kabellose Laden mit kabelgebundener
Geschwindigkeit dank CryoBoost®, innovative iPad-Tastaturhüllen sowie ein
Ausblick auf die nächste Generation von iPhone-Schutzlösungen. Diese Produkte
kombinieren schnelle, sichere Ladefunktionen mit innovativem Design und
maximaler Benutzerfreundlichkeit.
"T ech Made Easier ist nicht nur unsere Mission, sondern unser Versprechen",
erklärte Tim Wu, CEO von ESR. "Mit diesen Neuheiten auf der IFA bieten wir
Nutzern intelligente, vielseitige Lösungen für Laden, Schutz und Produktivität -
ohne Kompromisse. Wir möchten, dass Technik intuitiv, sicher und leistungsstark
ist, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs."
CryoBoost®: Schnell, kühl und sicher laden mit Qi2.2 25W
Die CryoBoost®-Technologie ermöglicht erstmals kabelloses Laden mit MagSafe in
Kabelgeschwindigkeit. Ein flüsterleiser Lüfter (<25 dB) und ein offenes
Belüftungsdesign kühlen das Gerät aktiv, sorgen auch bei intensiver Nutzung für
maximale Ladeleistung und verlängern die Lebensdauer des Akkus. So erreicht ein
iPhone 16 Pro in nur 30 Minuten 50 % Akkuladung.
- ESR CryoBoost Klappbare 3-in-1-Ladestation : Kompakter, tragbarer Red Dot
Award 2025-Gewinner. MFW-zertifiziert lädt die Apple Watch Series 10 in nur 30
Minuten auf 80 %. Der Ständer lässt sich von 0° bis 75° neigen und faltet auf
15,8 mm für einfache Aufbewahrung und Reisen.
- ESR CryoBoost 3-in-1-Ladestation : Lädt iPhone, Apple Watch und AirPods
gleichzeitig bei minimalem Kabelsalat. Der MagSafe-Ständer hält Geräte sicher
im Hoch- oder Querformat und dient als Nachttisch-Uhr. Lüfter und
Lichtindikator lassen sich für ruhige Nächte ausschalten.
- ESR OmniLock Magnet-Autoladegerät : Lüftungsschlitz-Modell mit Qi2.2 25 W
Schnellladung. Der verstärkte OmniLock-Arm sorgt für Stabilität und flexible
Winkel, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Überarbeitete Klemme und
Silikonpolster verhindern Schäden und Stöße. Erweiterungen für Fahrer sollen
später 2025 folgen.
Flexibel wie du - führe und inspiriere: Neue iPad-Tastaturhüllen für maximale
Flexibilität
ESR stellte die Shift- und Flex-Tastaturhüllen vor, mit abnehmbaren
Bluetooth-Tastaturen, die gekoppelt bleiben. Beide Modelle kombinieren volle
Tasten mit bis zu 65 % größeren Trackpads, robuste Air Guard-Ecken und schlankes
Design, um Tablet-Freiheit mit Laptop-Produktivität zu verbinden.
- Shift Tastaturhülle : Für Profis und Kreative. Flexible Ständerwinkel von
20°-75°, optimiert für Illustration, Multitasking und Unterhaltung.
Akkulaufzeit bis 195 Tage (13") / 160 Tage (11").
- Flex Tastaturhülle : Für Studierende und Gelegenheitsnutzer. Stabiler
Dreiecksständer, leichtes Design (530 g), Akkulaufzeit bis 60 Tage bei 2 h
Nutzung/Tag, integrierter Pencil-Halter.
Rundumschutz und High-Performance für iPhones
Neue Hüllen (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC
21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Displayschutzprodukte
schützen die neuesten iPhones optimal. Die ESR Classic Hybrid Magnet-Hülle
(Kamerasteuerung, Stash-Ständer) (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_
adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bietet
mehrschichtigen Schutz, verstärkte Ecken, doppelte Kameraschutzschichten und
integrierten Camera Control Deckel. Kombiniert mit ESR UltraFit Armorite® Pro
Displayschutzfolie (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=maas_adg_D354027198
E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) aus Accessory Glass by
Corning(TM) sorgt dies für farbtreue, blendfreie Darstellung und hohe
Stabilität.
Über ESR
Seit 2009 entwickelt ESR weltweit Tech-Zubehör, das Alltag und Geräte optimal
unterstützt. Das Unternehmen steht für intuitive, leistungsstarke und sichere
Produkte, die sich nahtlos in den Alltag einfügen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764466/image_5002959_23199833.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/esr-prasentiert-bahnbrechende-technik-fur-laden-schutz-und-produk
tivitat-auf-der-ifa-2025-302546695.html
Pressekontakt:
media@esrtech.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149405/6111392
OTS: ESR Media
