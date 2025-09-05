    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    ESR präsentiert bahnbrechende Technik für Laden, Schutz und Produktivität auf der IFA 2025

    Berlin (ots/PRNewswire) - ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine weltweit
    vertrauenswürdige Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, stellte auf der IFA
    Berlin seine neueste Generation mobiler Produkte vor.

    Im Fokus standen das weltweit erste kabellose Laden mit kabelgebundener
    Geschwindigkeit dank CryoBoost®, innovative iPad-Tastaturhüllen sowie ein
    Ausblick auf die nächste Generation von iPhone-Schutzlösungen. Diese Produkte
    kombinieren schnelle, sichere Ladefunktionen mit innovativem Design und
    maximaler Benutzerfreundlichkeit.

    "T ech Made Easier ist nicht nur unsere Mission, sondern unser Versprechen",
    erklärte Tim Wu, CEO von ESR. "Mit diesen Neuheiten auf der IFA bieten wir
    Nutzern intelligente, vielseitige Lösungen für Laden, Schutz und Produktivität -
    ohne Kompromisse. Wir möchten, dass Technik intuitiv, sicher und leistungsstark
    ist, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs."

    CryoBoost®: Schnell, kühl und sicher laden mit Qi2.2 25W

    Die CryoBoost®-Technologie ermöglicht erstmals kabelloses Laden mit MagSafe in
    Kabelgeschwindigkeit. Ein flüsterleiser Lüfter (<25 dB) und ein offenes
    Belüftungsdesign kühlen das Gerät aktiv, sorgen auch bei intensiver Nutzung für
    maximale Ladeleistung und verlängern die Lebensdauer des Akkus. So erreicht ein
    iPhone 16 Pro in nur 30 Minuten 50 % Akkuladung.

    - ESR CryoBoost Klappbare 3-in-1-Ladestation : Kompakter, tragbarer Red Dot
    Award 2025-Gewinner. MFW-zertifiziert lädt die Apple Watch Series 10 in nur 30
    Minuten auf 80 %. Der Ständer lässt sich von 0° bis 75° neigen und faltet auf
    15,8 mm für einfache Aufbewahrung und Reisen.
    - ESR CryoBoost 3-in-1-Ladestation : Lädt iPhone, Apple Watch und AirPods
    gleichzeitig bei minimalem Kabelsalat. Der MagSafe-Ständer hält Geräte sicher
    im Hoch- oder Querformat und dient als Nachttisch-Uhr. Lüfter und
    Lichtindikator lassen sich für ruhige Nächte ausschalten.
    - ESR OmniLock Magnet-Autoladegerät : Lüftungsschlitz-Modell mit Qi2.2 25 W
    Schnellladung. Der verstärkte OmniLock-Arm sorgt für Stabilität und flexible
    Winkel, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Überarbeitete Klemme und
    Silikonpolster verhindern Schäden und Stöße. Erweiterungen für Fahrer sollen
    später 2025 folgen.

    Flexibel wie du - führe und inspiriere: Neue iPad-Tastaturhüllen für maximale
    Flexibilität

    ESR stellte die Shift- und Flex-Tastaturhüllen vor, mit abnehmbaren
    Bluetooth-Tastaturen, die gekoppelt bleiben. Beide Modelle kombinieren volle
    Tasten mit bis zu 65 % größeren Trackpads, robuste Air Guard-Ecken und schlankes
    Design, um Tablet-Freiheit mit Laptop-Produktivität zu verbinden.

    - Shift Tastaturhülle : Für Profis und Kreative. Flexible Ständerwinkel von
    20°-75°, optimiert für Illustration, Multitasking und Unterhaltung.
    Akkulaufzeit bis 195 Tage (13") / 160 Tage (11").
    - Flex Tastaturhülle : Für Studierende und Gelegenheitsnutzer. Stabiler
    Dreiecksständer, leichtes Design (530 g), Akkulaufzeit bis 60 Tage bei 2 h
    Nutzung/Tag, integrierter Pencil-Halter.

    Rundumschutz und High-Performance für iPhones

    Neue Hüllen (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC
    21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und Displayschutzprodukte
    schützen die neuesten iPhones optimal. Die ESR Classic Hybrid Magnet-Hülle
    (Kamerasteuerung, Stash-Ständer) (https://www.amazon.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_
    adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) bietet
    mehrschichtigen Schutz, verstärkte Ecken, doppelte Kameraschutzschichten und
    integrierten Camera Control Deckel. Kombiniert mit ESR UltraFit Armorite® Pro
    Displayschutzfolie (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=maas_adg_D354027198
    E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) aus Accessory Glass by
    Corning(TM) sorgt dies für farbtreue, blendfreie Darstellung und hohe
    Stabilität.

    Über ESR

    Seit 2009 entwickelt ESR weltweit Tech-Zubehör, das Alltag und Geräte optimal
    unterstützt. Das Unternehmen steht für intuitive, leistungsstarke und sichere
    Produkte, die sich nahtlos in den Alltag einfügen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764466/image_5002959_23199833.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/esr-prasentiert-bahnbrechende-technik-fur-laden-schutz-und-produk
    tivitat-auf-der-ifa-2025-302546695.html

    Pressekontakt:

    media@esrtech.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149405/6111392
    OTS: ESR Media




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    ESR präsentiert bahnbrechende Technik für Laden, Schutz und Produktivität auf der IFA 2025 ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine weltweit vertrauenswürdige Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, stellte auf der IFA Berlin seine neueste Generation mobiler Produkte vor. Im Fokus standen das weltweit erste kabellose Laden mit …