RWE-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Wegen der generellen Verbesserung der Lage der Branche und des nunmehr steigenden Strombedarfes bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 46,50 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch bei 37,78 Euro erreichen kann.

Der in den ersten Monaten des Jahres 2025 bei 28 Euro gestartete Höhenflug der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) gipfelte am 22.7.25 bei 37,78 Euro in einem neuen Jahreshoch erreichte. Danach korrigierte der Aktienkurs nach unter den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das erste Halbjahr auf bis zu 34 Euro, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 34,80 Euro zu erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MG1WR66, wurde beim RWE-Aktienkurs von 34,80 Euro mit 0,168 – 0,178 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 37,78 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,075 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,075 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ69B28, wurde beim Aktienkurs von 34,80 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 37,78 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,57 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,976 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,976 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ1AU07, wurde beim Aktienkurs von 34,80 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 37,78 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+62 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.