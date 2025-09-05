BitMine Immersion Technologies Registered - Aktie geht steil - 05.09.2025

BitMine Immersion Technologies Registered Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

Die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie notiert aktuell bei 37,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,40 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,73 %.