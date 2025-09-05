Besonders beachtet!
BitMine Immersion Technologies Registered - Aktie geht steil - 05.09.2025
Am 05.09.2025 ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie, bisher, um +3,87 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BitMine Immersion Technologies Registered Aktie.
BitMine Immersion Technologies Registered Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025
Die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie notiert aktuell bei 37,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,40 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,73 %.
BitMine Immersion Technologies Registered Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,57 %
|1 Monat
|+36,73 %
Informationen zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie
Es gibt 173 Mio. BitMine Immersion Technologies Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,52 Mrd. wert.
BitMine Immersion Technologies Registered Aktie jetzt kaufen?
Ob die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.