L3Harris Technologies Aktie heute im Minus (229,10€) - 05.09.2025

Die L3Harris Technologies Aktie notiert aktuell bei 229,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,30 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

L3Harris Technologies ist ein führender Anbieter von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien mit einem breiten Produktportfolio, das Kommunikationssysteme, Avionik und Radarsysteme umfasst. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und steht im Wettbewerb mit Lockheed Martin und Raytheon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anforderungen zu bieten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von L3Harris Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,08 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L3Harris Technologies Aktie damit um -1,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,36 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,78 % gewonnen.

L3Harris Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,02 % 1 Monat -3,36 % 3 Monate +9,08 % 1 Jahr +8,42 %

Informationen zur L3Harris Technologies Aktie

Es gibt 187 Mio. L3Harris Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,86 Mrd. wert.

L3Harris Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die L3Harris Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L3Harris Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.