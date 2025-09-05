    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    ASML Holding Aktie legt zu - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um +2,12 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

    ASML Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die ASML Holding Aktie notiert aktuell bei 659,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,70  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ASML Holding über einen Zuwachs von +1,04 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +0,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ASML Holding auf -3,42 %.

    ASML Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,69 %
    1 Monat +8,89 %
    3 Monate +1,04 %
    1 Jahr -10,38 %

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 394 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,61 Mrd. wert.

    UBS hebt ASML auf 'Buy' - Ziel hoch auf 750 Euro


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger …

    UBS stuft ASML auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger …

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
