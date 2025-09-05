ASML Holding Aktie legt zu - 05.09.2025

Die ASML Holding Aktie notiert aktuell bei 659,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,70 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ASML Holding über einen Zuwachs von +1,04 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +0,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ASML Holding auf -3,42 %.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,69 % 1 Monat +8,89 % 3 Monate +1,04 % 1 Jahr -10,38 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 394 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,61 Mrd. wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

