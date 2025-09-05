    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    US-Arbeitsmarktdaten: Von Trump-Regierung manipuliert?

    Bekanntlich hatte Trump die Chefin der Behörde BLS gefeuert und durch einen Gefolgsmann (EJ Antoni) ersetzt

    Sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die heute veröffentlicht werden, von der Regierung Trump manipuliert? Bekanntlich hatte Trump die Chefin der Behörde BLS gefeuert und durch einen Gefolgsmann (EJ Antoni) ersetzt, weil ihm die Daten nicht passten (vor allem die durchaus problematische, massive Abwärtsrevision der beiden Vormonate). Die heutigen Arbeitsmarktdaten sind also die ersten, die unter dem neuen BLS-Chef Antoni veröffentlicht werden - aber dennoch dürfte es schwer sein, die Daten wirklich zu manipulieren, wie der Ökonom Justin Wolfers in einem Interview gezeigt hat. Für die Märkte gilt: die Daten sollten im Rahmen der Erwartung ausfallen - nicht zu gut und nicht zu schlecht..

    Hinweise aus Video:

    1. Fed in Gefahr – „Anzeichen für einen Fed-Inflationshandel“

    2. Goldpreis glänzt heller denn je – Arbeitsmarktbericht entscheidet

     

    Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Von Trump-Regierung manipuliert?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick US-Arbeitsmarktdaten: Von Trump-Regierung manipuliert? Sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die heute veröffentlicht werden, von der Regierung Trump manipuliert?