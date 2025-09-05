Sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die heute veröffentlicht werden, von der Regierung Trump manipuliert? Bekanntlich hatte Trump die Chefin der Behörde BLS gefeuert und durch einen Gefolgsmann (EJ Antoni) ersetzt, weil ihm die Daten nicht passten (vor allem die durchaus problematische, massive Abwärtsrevision der beiden Vormonate). Die heutigen Arbeitsmarktdaten sind also die ersten, die unter dem neuen BLS-Chef Antoni veröffentlicht werden - aber dennoch dürfte es schwer sein, die Daten wirklich zu manipulieren, wie der Ökonom Justin Wolfers in einem Interview gezeigt hat. Für die Märkte gilt: die Daten sollten im Rahmen der Erwartung ausfallen - nicht zu gut und nicht zu schlecht..

Hinweise aus Video:

1. Fed in Gefahr – „Anzeichen für einen Fed-Inflationshandel“

2. Goldpreis glänzt heller denn je – Arbeitsmarktbericht entscheidet

Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Von Trump-Regierung manipuliert?" sehen Sie hier..