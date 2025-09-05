KingSmith stellt WalkingCase, eine neue Generation von Laufbändern, auf der IFA Berlin 2025 vor

Inspiriert von der Mobilität des Handgepäcks, lässt sich WalkingCase in der Hälfte zusammenfalten, sicher verriegeln und mit einem Teleskopgriff mit Rädern für mühelosen Transport versehen. Er kann mit minimalem Aufwand zwischen den Zimmern hin- und hergerollt oder verstaut werden und ist damit ideal für Wohnungen und Mehrzweckräume. Mit seiner klaren, minimalistischen Ästhetik fügt sich WalkingCase nahtlos in moderne Innenräume ein. Diese Markteinführung spiegelt die Vision von KingSmith wider, Laufbänder als kompakt, praktisch und perfekt geeignet für den flexiblen Lebensstil von heute neu zu gestalten.

BERLIN, 5. September 2025 /PRNewswire/ -- KingSmith hat auf der IFA Berlin 2025 sein neuestes Sortiment an Fitnessgeräten für den Heimgebrauch vorgestellt und dabei die Weltpremiere des WalkingCase-Laufbandes in den Mittelpunkt gestellt. Das WalkingCase, das im nächsten Frühjahr auf den Markt kommen soll, stellt ein neues Konzept für das Design von Laufbändern dar, indem es eine kompakte Bauweise mit echter Portabilität kombiniert.

KingSmith stellte außerdem zwei weitere Innovationen vor. Das FC216 Incline Treadmill bringt das Bergauf-Training nach Hause - mit einer automatischen Steigung von bis zu 10 % und dem patentierten Vertical Fold von KingSmith für eine einfache, platzsparende Lagerung. Der dreifache WMX Water and Magnetic Rower kombiniert einen kühnen asymmetrischen Rahmen mit einem einstellbaren Magnetwiderstand von 50 kg und bietet ein leistungsstarkes, individuell anpassbares Cardiotraining in einem kompakten Design.

Darüber hinaus stellte KingSmith seine aktuellen Bestseller vor. Das Flaggschiff X218 Vertical Fold Treadmill verfügt über einen leistungsstarken bürstenlosen 3,5-PS-Motor, eine Belastbarkeit von 136 kg und eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Die markante Leuchtbalkenanzeige macht die Fortschrittsverfolgung intuitiv und motivierend. Der X218 lässt sich platzsparend zusammenklappen und verfügt über intelligente, integrierte Programme für gezieltes Training. Das R3 Hybrid+ ist ein vielseitiges 3-in-1-Laufband mit flexiblen aufrechten und klappbaren seitlichen Griffen, das sich zum Gehen, Joggen und Laufen in kleinen Räumen eignet.

Diese Produkte spiegeln das Engagement von KingSmith wider, Fitnesslösungen zu entwickeln, die leistungsstark und langlebig sind und sich nahtlos in das tägliche Leben integrieren lassen.

Über KingSmith

KingSmith ist ein weltweit führendes Unternehmen für kompakte Fitnesstechnologie und Entwickler des preisgekrönten WalkingPad-Laufbandes. Mit über 260 Patenten und Produkten, die in mehr als 80 Ländern erhältlich sind, definiert KingSmith die Heimfitness mit intelligenten, platzsparenden und nachhaltigen Lösungen neu, die den Menschen helfen, im Alltag aktiv und ausgeglichen zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://de.walkingpad.com

