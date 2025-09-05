Cathie Wood setzt auf Figma: Ark Invest kauft nach Kurseinbruch groß ein

Cathie Wood greift erneut zu, wenn andere Anleger verkaufen. Ihr Investmenthaus Ark Invest hat über 100.000 Aktien des Designsoftware-Anbieters Figma in den ARKW-ETF aufgenommen – unmittelbar nach einem Kurssturz von fast 20 Prozent infolge des ersten Quartalsberichts seit dem Börsengang.

Der Schritt reiht sich nahtlos in die bekannte Strategie von Ark ein: Schwächephasen nutzen, um in Wachstumswerte nachzulegen. "Das ist ein Lehrbuch-Beispiel für Cathie Woods Ansatz – sie sucht bewusst die Volatilität und setzt auf Unternehmen, die sie als langfristige Disruptoren sieht", kommentierte Dan Dadybayo, Research- und Strategiechef bei Unstoppable Wallet.

Schon im Juli hatte Ark Invest rund 143.000 Tesla-Aktien nach einem schwachen Ergebnisquartal gekauft, während gleichzeitig Coinbase und Roku teils deutlich reduziert wurden.

Figma enttäuscht Anleger – Ark sieht Chance

Figma, das im Juli 2025 an die Börse gegangen war, meldete für das Quartal einen Umsatz von 249,6 Millionen US-Dollar, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch brach die Aktie auf 54,56 US-Dollar ein. Der Grund: steigende Kosten, sinkende Margen und ein vorsichtiges Gewinnziel von lediglich 90 bis 100 Millionen US-Dollar beim bereinigten operativen Ergebnis.

"ARK signalisiert hier klar Überzeugung – Figma verfügt über eine starke Marktstellung im kollaborativen Design, wächst weiterhin dynamisch und erzielt hohe Margen. Die aktuellen Risiken erscheinen eher taktischer Natur", so Dadybayo.

Bitcoin als Nebenschauplatz

Für zusätzliche Diskussionen sorgte die Mitteilung, dass Figma rund 90 Millionen US-Dollar in Bitcoin über ein ETF hält – rund sechs Prozent der Unternehmensliquidität. CEO Dylan Field betonte jedoch, Figma sei "kein Bitcoin-Holding-Unternehmen", sondern fokussiere sich weiterhin auf Design und Produktentwicklung.

Laut Dadybayo verändert das Engagement "nicht fundamental das Risikoprofil" des Unternehmens. Vielmehr handele es sich um ein Signal: "Wenn ein führendes Designunternehmen Bitcoin in der Bilanz hat, zeigt das, dass man makroökonomische Trends nicht ignorieren kann – ohne dass Figma dadurch zu einem Krypto-Play wird."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



