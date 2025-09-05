    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCopart AktievorwärtsNachrichten zu Copart

    Copart Aktie verliert signifikant - 05.09.2025

    Am 05.09.2025 ist die Copart Aktie, bisher, um -5,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Online-Fahrzeugauktionen, spezialisiert auf Unfall- und Gebrauchtwagen. Es bietet eine Plattform für Versicherungen, Händler und Privatpersonen und ist in Nordamerika, Europa und Asien stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind IAA und Manheim. Coparts Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittliche Technologie und das breite internationale Netzwerk.

    Copart Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.09.2025

    Die Copart Aktie ist bisher um -5,12 % auf 41,84 gefallen. Das sind -2,26  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Copart Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -5,67 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Copart Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Copart -25,11 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    Copart Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,31 %
    1 Monat +6,38 %
    3 Monate -5,67 %
    1 Jahr -6,83 %

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 967 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,73 Mrd.EUR wert.

    Copart Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    -1,81 %
    +0,49 %
    +5,75 %
    -4,27 %
    -5,94 %
    +42,39 %
    +91,48 %
    +1.190,84 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807



