UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Konzern sei gut aufgestellt für eine anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Michael Lasser in seinem Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Management./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 86,25EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

