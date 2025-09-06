Humanoide-Roboter-Revolution: Das sind JPMorgans Top-Picks

Die Zukunft der Technologie könnte sich gerade entscheidend verändern. Humanoide Roboter, die menschenähnlich aussehen und sich bewegen, könnten schon bald den Markt erobern. Erst kürzlich meldete der chinesische Roboterhersteller UBTech den weltweit größten Einzelauftrag für humanoide Roboter – einen 35 Millionen US-Dollar schweren Vertrag für seine Walker-S2-Modelle. Auch Tech-Milliardär Elon Musk ist von dieser Technologie überzeugt. In einer jüngsten Aussage prognostizierte Musk, dass die Tesla-Roboter "Optimus" in Zukunft 80 Prozent des Unternehmenswerts ausmachen könnten.

JPMorgan sieht die zunehmende Kommerzialisierung und die stetig wachsenden Auftragsvolumina als klare Indikatoren dafür, dass der Markt für humanoide Roboter in den kommenden Jahren massiv wachsen wird. Laut den Analysten der US-Bank deuten die hohen Auftragswerte und die Weiterentwicklung der Lieferketten auf eine Expansionswelle in der Branche hin, von der vor allem die führenden Hersteller profitieren dürften.

Humanoide Roboter, die durch künstliche Intelligenz betrieben werden, sollen nicht nur in der Produktion, sondern auch in Krankenhäusern und anderen Sektoren Anwendung finden. Besonders chinesische Unternehmen könnten sich hier an die Spitze setzen, so JPMorgan. Bereits im Jahr 2023 berichtete CNBC, dass chinesische Hersteller US-Konkurrenten in Bezug auf Kommerzialisierung und Preisgestaltung überholt haben.

In einer aktuellen Analyse hebt JPMorgan vier chinesische Unternehmen hervor, die besonders gut positioniert seien, um von der Entwicklung des Marktes zu profitieren. Diese Aktien seien "sehr gut aufgestellt, um vom Wandel in der Branche und der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Roboterlösungen zu profitieren", so das Fazit der Analysten.

JPMorgan: Top-Picks für humanoide Roboter-Aktien Aktie Aktueller Kurs (Stand: 4. Sep.) Kursziel (JPMorgan) Potenzial (%) UBTech 102 HKD 159 HKD 55 % Sanhua Intelligent 30 HKD 43 HKD 44 % Leader Drive 144 HKD 203 HKD 41 % Hengli Hydraulic 87 HKD 105 HKD 21 %

Quelle: CNBC Pro;JPMorgan

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!