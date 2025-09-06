KI und humanoide Roboter
Humanoide-Roboter-Revolution: Das sind JPMorgans Top-Picks
Humanoide Roboter sind auf dem Vormarsch! JPMorgan nennt vier chinesische Aktien, die von der kommenden Revolution profitieren könnten.
- Humanoide Roboter revolutionieren den Markt bald.
- JPMorgan nennt vier chinesische Aktien als Top-Picks.
- Chinesische Hersteller überholen US-Konkurrenten schnell.
Die Zukunft der Technologie könnte sich gerade entscheidend verändern. Humanoide Roboter, die menschenähnlich aussehen und sich bewegen, könnten schon bald den Markt erobern. Erst kürzlich meldete der chinesische Roboterhersteller UBTech den weltweit größten Einzelauftrag für humanoide Roboter – einen 35 Millionen US-Dollar schweren Vertrag für seine Walker-S2-Modelle. Auch Tech-Milliardär Elon Musk ist von dieser Technologie überzeugt. In einer jüngsten Aussage prognostizierte Musk, dass die Tesla-Roboter "Optimus" in Zukunft 80 Prozent des Unternehmenswerts ausmachen könnten.
JPMorgan sieht die zunehmende Kommerzialisierung und die stetig wachsenden Auftragsvolumina als klare Indikatoren dafür, dass der Markt für humanoide Roboter in den kommenden Jahren massiv wachsen wird. Laut den Analysten der US-Bank deuten die hohen Auftragswerte und die Weiterentwicklung der Lieferketten auf eine Expansionswelle in der Branche hin, von der vor allem die führenden Hersteller profitieren dürften.
Humanoide Roboter, die durch künstliche Intelligenz betrieben werden, sollen nicht nur in der Produktion, sondern auch in Krankenhäusern und anderen Sektoren Anwendung finden. Besonders chinesische Unternehmen könnten sich hier an die Spitze setzen, so JPMorgan. Bereits im Jahr 2023 berichtete CNBC, dass chinesische Hersteller US-Konkurrenten in Bezug auf Kommerzialisierung und Preisgestaltung überholt haben.
In einer aktuellen Analyse hebt JPMorgan vier chinesische Unternehmen hervor, die besonders gut positioniert seien, um von der Entwicklung des Marktes zu profitieren. Diese Aktien seien "sehr gut aufgestellt, um vom Wandel in der Branche und der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Roboterlösungen zu profitieren", so das Fazit der Analysten.
JPMorgan: Top-Picks für humanoide Roboter-Aktien
|Aktie
|Aktueller Kurs (Stand: 4. Sep.)
|Kursziel (JPMorgan)
|Potenzial (%)
|UBTech
|102 HKD
|159 HKD
|55 %
|Sanhua Intelligent
|30 HKD
|43 HKD
|44 %
|Leader Drive
|144 HKD
|203 HKD
|41 %
|Hengli Hydraulic
|87 HKD
|105 HKD
|21 %
Quelle: CNBC Pro;JPMorgan
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion