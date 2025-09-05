To the Moon: Die Affen sind wieder los – Unterhaching-Aktie vervierfacht sich

Nach Windel.de und einigen anderen jetzt Unterhaching: Die deutschen Apes sind wieder am Start. Der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Reddit-Community: Die Amis suchten in ihrer Entstehungszeit sich Aktien mit einer extrem hohen Shortquote aus, um einen Shortqueeze zu erzeugen.

Die Mutter des Shortqueezes ist Game Stop: Im Januar 2021 springt die Aktie von unter 20 US-Dollar auf Notierungen von über 480 US-Dollar. Die Folge: Die Leerverkäufer treiben den Kurs selbst nach oben, weil sie gezwungen sind, Aktien zurückzukaufen, um ihre Verluste zu stoppen.

Die deutsche Community hat sich in ihrer Anfangsphase Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ausgesucht, die sich leicht bewegen lassen.

Heute ähnelt die deutsche Community mehr der amerikanischen, wobei sich die Amerikaner durch mehr Analysen in ihren Kommentaren auszeichnen. In der deutschen wird zumindest nicht mehr irgendeine Meme-Bude zum Push vorgeschlagen oder sich dazu sogar verabredet: Dieser Pump and Dump ist ganz klar illegal!

Aus diesem Schatten scheinen auch die deutschen Apes mittlerweile getreten, die diesen Namen eigentlich nicht verdient hätten, da sie anders als ihre amerikanischen Vorbilder, keine Analysen zugrunde legen oder hohe Shortquoten suchen. Der Name des Brokers Robinhood kommt nicht von ungefähr und tatsächlich machten Hedgefonds Milliardenverluste durch Game Stop; wobei natürlich das einzig heere Ziel auf beiden Seiten ist, sich irgendwie schnell die Taschen voll zu machen.

Zurück in die Gefilde der Fußball-Regionalliga-Süd: Von dem Unterhaching-Hype war auch die deutsche Reddit-Community diesmal überrascht, das zeigen die Foreneinträge. Der Anstieg erfolgte ohne jegliche Nachricht. Und so wie der kometenhafte Aufstieg erfolgte, mit allein am Donnerstag um rund 124 Prozent, so brach die Fahnenstange am Freitag wieder ab.

Noch ist der Kurs aber nicht gänzlich eingebrochen. Die sogenannte FOMO hat den einen oder anderen wohl doch noch gepackt und ihn investieren lassen. Aber: So sicher Unterhaching in dieser Saison in der Regionalliga und nicht in der Bundesliga spielen wird, so sicher wird auch der Kurs der Aktie zum Erdkern fallen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion