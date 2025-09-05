JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 27,12EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,45 € , was einem Rückgang von -7,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer