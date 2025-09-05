    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted
    JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 27,12EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Ahmed Farman
    Analysiertes Unternehmen: Orsted
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 190
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
