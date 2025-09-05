JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 27,12EUR auf Tradegate (05. September 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: Orsted
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
